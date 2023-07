Arop médaillé de bronze au 800 m à Monaco

Le Canadien Marco Arop a récolté le bronze à l'épreuve du 800 m, vendredi, à la rencontre de la Diamond League de Monaco, grâce à un chrono de 1:43,51.

Arop, qui habite Edmonton, en Alberta, a terminé 29 centièmes de secondes derrière le vainqueur, le Kényan Wyclife Kinyamal. Du coup, il a réussi son standard olympique, critère important en vue de sa qualification pour les Jeux de Paris, l'été prochain.

Par ailleurs, le champion olympique du 400 m haies, le Norvégien Karsten Warholm, a réussi la quatrième performance de tous les temps.

Warholm a enregistré un chrono de 46,51 s. C'est la meilleure performance mondiale de la saison, par un centième de seconde.

Publicité

Ça montre que je suis en forme, exactement comme je l'espérais. J'ai encore réussi une très bonne course dont je suis fier, a réagi le Norvégien. Ma forme s'améliore, c'est parfait. Courir un peu plus vite à chaque course, c'est l'idéal, ça montre que mon niveau de constance est plus élevé que jamais, ça veut dire que j'ai de bonnes chances de courir plus vite lors d'un grand championnat.

Warholm avait réussi, à Oslo au début de juin, un temps de 46,52 s. Une seule fois, il avait réussi à courir plus vite. C'était lors de la finale olympique de 2021 : en 45,94, ce qui lui avait permis de remporter l'or.

Vendredi, le champion du monde brésilien Alison Dos Santos a terminé au 2e rang avec un temps de 47,66 s, un temps encourageant pour son premier 400 m haies de la saison après avoir subi une blessure à un genou cet hiver.

De son côté, le Canadien Mohammed Ahmed, âgé de 32 ans, s'est classé 10e au 5000 m avec un chrono de 13:01,58. Du même coup, il a lui aussi réussi le standard olympique. Il n'avait disputé que deux courses en extérieur cette saison.

Le 5000 m est la distance qui lui a permis de remporter la médaille d'argent aux JO de Tokyo. Le 2 juin, à Florence, en Italie, il a couru la distance en 12:56,46.

Kipyegon bat le record du monde du mile

Ouvrir en mode plein écran La Kényane Faith Kipyegon Photo : afp via getty images / CLEMENT MAHOUDEAU

Par ailleurs, la Kényane Faith Kipyegon, multiple championne olympique, a battu le record du monde du mile (1,609 m) en 4 min 7 s 64/100, un mois après s'être déjà emparé des records du 1500 m et du 5000 m.

Publicité

Le record du mile, discipline historique non présente en championnat et donc moins courue, était détenu par sa grande rivale néerlandaise Sifan Hassan, qui avait réussi 4:12,33 en 2019, aussi à Monaco.

Kipyegon, 29 ans, a profité de sa forme éblouissante cet été pour dominer une course dessinée pour elle, accompagnée de deux meneuses d'allure et de la wavelight, une technologie lumineuse qui donne le rythme aux athlètes au bord de la piste, grâce notamment à un impressionnant dernier tour. En franchissant la ligne, elle a pointé le tableau lumineux annonçant son chrono, sourire aux lèvres.

J'ai vraiment adoré cette course, j'étais venue pour battre le record, avant les Championnats du monde. La course a été parfaitement organisée. En début de saison, mon objectif était simplement de battre le record du 1500 m , a-t-elle lancé.

La Kényane, double championne olympique (2016 et 2021) et double championne du monde du 1500 m (2017 et 2022), avait couru le 1500 m en 3:49,11 le 2 juin, à Florence, avant de réussir 14:05,20 à Paris, le 9 juin sur 5000 m, deux records du monde.