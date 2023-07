Volleyball de plage : quand le climat tue l’exploit

Difficile en cette année 2023 d’ignorer les phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent partout dans le monde. Et le sport n’échappe pas à ces nouvelles furies du temps.

Cette semaine, le Beach Pro Tour débarque à Montréal avec ses acrobates du volleyball de plage. Depuis toujours associé au soleil, au sable, aux vagues et aux vacances, ce sport, comme tant d’autres, tente tant bien que mal de s’adapter à la nouvelle réalité.

Radio-Canada Sports webdiffusera l'étape montréalaise du Beach Pro Tour à compter de jeudi. Pour en savoir plus, consultez notre horaire de diffusions.

Plus tôt cet été, le Triathlon de Montréal et celui de Tremblant ont été contraints d’annuler ou de reporter des épreuves en raison de la fumée venue des feux de forêt qui enveloppait l’atmosphère et rendait l’air irrespirable.

C’est sans compter la tempête de verglas d’avril, la tornade de Mirabel et les orages qui ont transformé les canalisations de Montréal en geysers.

En formule 1, le Grand Prix d’Émilie-Romagne a été annulé parce que des pluies diluviennes avaient coûté la vie à huit personnes en plus de forcer l’évacuation d’une dizaine de milliers d’autres.

Et pendant que l’on prépare des Jeux asiatiques d’hiver de 2029 en plein désert, les saisons de ski alpin et de ski nordique sont régulièrement amputées en raison du manque de neige.

Implacable constat

Montréal est le seul arrêt nord-américain de la série Élite 16 de volleyball de plage. Auparavant, elle est passée à Doha, au Qatar, à Tepic, au Mexique, à Uberlandia, au Brésil, à Ostrava, en Tchéquie, et à Gstaad, en Suisse.

Le cirque sablonneux ira ensuite à Hambourg, en Allemagne, à Paris, et finalement à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Ouvrir en mode plein écran Un joueur italien pendant une pause. Photo : Getty Images / Mike Carlson

Ainsi, pour ses neuf rendez-vous de la saison, ce circuit traversera l’océan Atlantique à deux reprises en plus d’effectuer de longs trajets entre l’Europe et le Moyen-Orient.

En entrevue à Radio-Canada Sports, les Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson, qui seront en compétition à Montréal à compter de mercredi, ont admis qu’elles sont aux premières loges pour mesurer l’étendue des changements climatiques sur leur sport.

On a commencé à s’entraîner à Los Angeles au mois de janvier. En ce moment, la température ici est un peu plus fraîche que prévu. Mais ça se réchauffe depuis un mois et on commence vraiment à s’habituer à la chaleur , a d’abord expliqué Humana-Paredes.

Nous avons joué en Suisse [à Gstaad, NDLR] il y a deux semaines et il y a fait très chaud. On ne s’attendait pas à cela. On a goûté à ce que la chaleur peut avoir comme effet sur le jeu.

Sa partenaire et elle s’amènent dans la métropole québécoise prêtes à toutes éventualités. Espérons que l’on pourra respirer du bon air propre. Je sais que les incendies de forêt continuent avec force. Souhaitons que tout le monde soit en sécurité.

Pas d’issue de secours

Humana-Parades a poursuivi en constatant qu’en tant que sport pratiqué en extérieur, le volleyball de plage n’avait pas d’autre option pour contourner le problème.

Notre sport est à l’extérieur et nous devons composer avec tous les éléments. C’est bien de soutenir un sport en plein air, mais ça devient difficile en voyant à quel point le climat change. Il faut y faire face parce que nous n’avons pas de gymnase pour jouer à l’intérieur. Alors, nous devons nous adapter, être créatifs et assurer la survie de notre sport.

La jeune femme est la première à admettre que le sport qu’elle adore pourrait devenir un symbole des changements climatiques.

Je crois que plusieurs sports extérieurs partagent les mêmes préoccupations. Si notre trajectoire et celle de la planète continuent sur la même voie, ça deviendra de plus en plus complexe pour les athlètes et pour l’ensemble de l’humanité.

Elle a déjà constaté des changements dans la structure des tournois en se rendant dans certains pays du Moyen-Orient. À l’instar de ce qui a été observé pendant la dernière Coupe du monde de soccer, au Qatar, les organisateurs modifient l’horaire des compétitions parce qu’il fait trop chaud pour jouer en milieu de journée.

On y joue tôt le matin ou tard en soirée juste pour éviter les températures trop élevées et protéger la santé des athlètes.

Ouvrir en mode plein écran Dans certains tournois, on pense aussi à rafraîchir les spectateurs, comme ici, à Pékin, en 2008. Photo : afp via getty images / THOMAS COEX

Humana-Paredes se dit préoccupée quand elle constate que l’avenir de plusieurs sports pourrait être compromis par la perspective de la fonte des glaces et la hausse du niveau des océans, qui risquent de mettre en péril de multiples épreuves.

C’est vrai que ça fait peur, mais nous sommes tous dans le même bateau. On voit bien à quel point il fait de plus en plus chaud. Il y a une limite à ce qu’on peut endurer comme athlètes et comme humains , a conclu Humana-Paredes.

Sa coéquipière Brandie Wilkerson abonde dans le même sens tout en précisant que nous devons absolument penser aux générations futures, pour qu’elles puissent continuer de vivre sur Terre et de pratiquer leur sport favori.