Le Beach World Tour atterrit à Montréal

Pour la première fois depuis 2007, Montréal accueille, à compter de mercredi et jusqu’aux finales de dimanche, les meilleures équipes de volleyball de plage du monde dans le cadre du Beach World Tour.

Unique étape nord-américaine de la portion Élite 16 née en 2022, c’est à la plage du parc Jean-Drapeau que les amateurs sont conviés pour voir à l’œuvre plusieurs des athlètes dont on applaudira les prouesses dans un an, aux Jeux olympiques de Paris.

Marraine de l’événement, l’ex-volleyeuse de plage et athlète olympique Marie-Andrée Lessard se réjouit à l’idée que la métropole québécoise fasse partie de la courte liste de neuf rendez-vous que compte le championnat, auparavant connu sous le nom de FIBV World Tour.

Le niveau de jeu est tellement exceptionnel. Les gens qui disent qu’ils ont déjà joué au volleyball vont se rendre compte qu’ils ont joué, mais pas tant que ça en voyant où se situe la barre à ce niveau. C’est aussi une occasion pour les plus jeunes de se familiariser avec ce sport peu exposé (à la télé) , a d’abord souligné celle qui s’est retirée après les Jeux olympiques de Londres, en 2012.

La nouvelle formule regroupe les 16 meilleurs duos (féminins et masculins). Seuls les Championnats du monde ont plus d’envergure. C’est pour ça qu’il faut que les gens y aillent, parce que c’est notre seule chance, d’ici les Jeux de Paris, de voir nos espoirs olympiques.

Les femmes en avant

Parmi elles se trouvent les Torontoises Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson, qui se connaissent depuis une dizaine d’années. Elles se sont rencontrées alors qu’elles étudiaient en communication à l’université. Elles se retrouvent à jouer ensemble aujourd'hui après un rebrassage des cartes orchestré par la fédération canadienne.

À leur première saison en tant que duo et après seulement sept tournois, elles comptent déjà des podiums, dont une 1re place en juin dans la Série Challenge, à Jurmala, en Lettonie.

Elles n’en seront qu’à un quatrième tournoi international depuis la formation de leur duo. À Montréal, elles accèdent au tableau principal alors qu’elles sont 4es au classement des points , a souligné Lessard, aussi directrice sport et responsable de la logistique des athlètes auprès du Comité olympique canadien.

Ouvrir en mode plein écran Brandie Wilkerson aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 Photo : AP / Felipe Dana

Paredes et Wilkerson trépignent d’impatience à l’idée de participer à un tournoi à Montréal, devant parents, amis et un public qui a la réputation de bien soutenir les représentants canadiens.

Le jeu a atteint un niveau tellement intense, tant chez les hommes que chez les femmes. Les athlètes l’ont fait évoluer très rapidement au cours des dernières années. La compétition est féroce dans le haut du tableau principal, mais on a aussi vu des équipes issues des qualifications monter sur le podium ou même gagner des tournois.

Pour Humana-Paredes, il ne fait aucun doute que les Brésiliennes Ana Patricia Silva Ramos et Eduarda Santos Lisboa s’amènent à Montréal en tant que grandes favorites, comme le veut le statut de premières têtes de série.

Publicité

Les Américaines sont très bonnes aussi. Les Australiennes sont puissantes et présentent un style très dynamique , a insisté Humana-Paredes.

Dans la phase des qualifications, qui s’ouvrira mercredi, le Canada comptera également sur une autre athlète olympique en Sarah Pavan, aux côtés de sa nouvelle partenaire de jeu Molly McBain, de même que les paires formées des sœurs Megan et Nicole McNamara, ainsi que Heather Bansley et Sophie Bukovec.

Chez les messieurs, les attentes plus modestes se portent sur Samuel Shachter, que l’on a vu aux JO de Rio en 2016, et Daniel Dearing, qui n’ont toujours pas atteint le tableau principal cette saison. Ceux-ci auront toutefois fort à faire face aux Brésiliens, qui dominent toujours la scène.

Quelques duos européens [la Norvège avec Anders Berntsen Mol et Christian Sandlie Sorum, les Pays-Bas avec les champions du monde 2022 Alexander Brouwer et Robert Meeuwsen, NDLR] sont aussi capables de solides performances.

Il est aussi digne de mention que les bourses offertes dans le Beach World Tour sont les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Ainsi, la paire gagnante de chacun des tableaux féminin et masculin se partage 30 000 dollars américains.

Formule du tournoi Quatre groupes de quatre duos féminins et masculins; une tête de série préqualifiée dans chacun des groupes Phase qualification à 16 équipes en tournoi rotation; les premiers passent en quarts de finale, les 2es et 3es accèdent à la ronde des 12 Phase éliminatoire, nouvelle rotation de groupe suivie des quarts, des demies et de la finale

Gérer la chaleur

Depuis le début de la saison, la chaleur constitue un élément avec lequel les joueurs et les joueuses ont eu à composer. Montréal, sixième étape du calendrier 2023, n’y échappera pas.

Publicité

Déjà, à Doha, en février, l’horaire des matchs avait été modifié pour éviter leur tenue au milieu de l’après-midi, quand les températures dépassaient les 45 degrés Celsius.

Quand on s’active, en plein soleil, sur une surface sablonneuse, on a vite l’impression de passer à la poêle ou d’être installé sur la grille d’un barbecue.

Et dire que Humana-Paredes déteste trouver du sable partout dans ses affaires en plus de fuir le soleil dès qu'elle le peut. Elle n'est vraiment pas dans un sport sur mesure pour elle!

Ouvrir en mode plein écran Melissa Humana-Paredes en action aux Championnats mondiaux 2017, à Vienne, en Autriche. Photo : getty images for fivb / Srdjan Stevanovic

Heureusement, à l’heure où les changements climatiques bousculent nos paysages et nos habitudes, des moyens existent afin de préserver la santé des athlètes.

On se faire cuire pendant le jeu, a reconnu Humana-Paredes. Heureusement, on peut compter sur un très bon personnel de soutien [physiothérapeute, préparateur physique et médecins] qui nous aide à gérer notre température corporelle sur le court.

Ils nous gardent fraîches et hydratées autant que possible avec des électrolytes et des aliments bien choisis. Ils s’assurent que l’on ne s'évanouisse pas pendant le jeu. On nous fournit des sacs de glace que l’on applique sur nos têtes ou sur notre cou pendant les pauses. Je n’hésite pas à placer quelques glaçons dans ma brassière de sport avant de retourner sur le court.

Elle a aussi rappelé qu’aux JO de Tokyo 2020, des vestes refroidissantes avaient été mises à la disposition des participants. Elle dit espérer que ce dispositif sera offert lors de l’étape montréalaise.

Si vous passez nous voir, assurez-vous d’avoir assez d’eau et apportez un parapluie en guise d’ombrelle , a-t-elle conseillé aux amateurs.

Deux petits stades avec des gradins temporaires ont été aménagés pour la présentation des matchs.