MELBOURNE – Christine Sinclair au point de réparation, comme lors du premier match de la phase de groupe à la Coupe du monde de 2015, présentée au Canada. L’histoire s’écrivait d’elle-même. Comme contre la Chine à Edmonton, ce serait contre le Nigeria à Melbourne une victoire de 1-0 avec la capitaine en héroïne. Elle l’a si souvent été.

Sinclair est rentrée au banc après 70 minutes et semblait vouloir être n’importe où sauf à cet endroit précis. Une vingtaine de minutes plus tôt, elle n’avait pas lancé le Canada en avant. Son tir de pénalité s’était plutôt écrasé sur l’excellente Chiamaka Nnadozie, élue joueuse du match au grand plaisir d’une foule de 21 410 personnes pour la plupart acquises à la cause nigériane. L’attaquante canadienne a marché timidement vers le banc, la tête basse, l’air de sentir qu’elle avait laissé tomber son pays.

Si c’est le cas – Sinclair n’a pas souhaité s’adresser aux médias après ce match nul de 0-0, et on la comprend bien –, ce serait un très dur constat envers elle-même. En l’absence de l’habituelle tireuse Jessie Fleming, si décisive dans ces circonstances lors des Jeux de Tokyo, Sinclair s’est levée pour tenter de lancer son équipe en avant. À 40 ans, elle a l’expérience nécessaire pour s’en remettre rapidement et, à n’en point douter, des appuis à la tonne.

Christine Sinclair a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts pour ce pays, et je suis certaine que l’équipe, les supporteurs, tout le monde peut lui pardonner un tir de pénalité raté, a soutenu la sélectionneuse Bev Priestman après la rencontre. Les tirs de pénalité, c’est du 50-50, et aujourd’hui, Sinc n’a pas marqué. Mais je connais Sinc, elle a des standards élevés, elle est un peu perfectionniste. Cette équipe et ce pays aiment Christine Sinclair. On se regroupera autour d’elle.

Le contexte, assurément, fait en sorte que les Canadiennes ont l’impression d’avoir perdu deux points et non d’en avoir gagné un.

Au-delà du tir de pénalité raté, il y a eu des occasions, et pas qu’une. Sinclair, déjà, avait menacé dès la neuvième minute d’une frappe qui a raté la transversale de peu. Il y a eu ce gros arrêt de Nnadozie contre son ancienne coéquipière au Paris FC, Évelyne Viens, tout juste montée au jeu comme remplaçante. Ce centre de Sophie Schmidt devenu un tir plus ou moins commode que la gardienne a dû détourner en coup de pied de coin parce qu’il risquait de se faufiler entre elle et le premier poteau.

Il y a aussi eu toutes ces demi-occasions, ces quarts d’occasion, ces moments en transition où la passe qui tue ne vient pas. Le dernier tiers a été le théâtre d’une histoire racontée de temps à autre avec cette équipe canadienne lorsqu’elle semble posséder toutes les clés sans arriver à trouver la serrure.

De ses 49 incursions dans le dernier tiers (contre 14 pour leurs rivales, qui ont tout de même forcé la gardienne Kailen Sheridan et ses arrières à faire quelques arrêts in extremis), le Canada a produit 3 tirs cadrés, dont le coup de pied de réparation de Sinclair.

Leur bloc était très organisé au début du match, a analysé Priestman. En première mi-temps, il y a eu des moments où nous n’avons pas bougé le ballon assez vite, et on nous a attirées dans du jeu lent.

Mais Priestman vous le rappellera, les Canadiennes ont aussi amorcé les Jeux olympiques de 2021 avec un résultat nul avant d’être couronnées championnes. Ne récolter qu’un point n’est pas catastrophique, et certains aspects de leur journée de travail procureront des pistes de solution intéressantes.

Sans Fleming, dont la séquence de 28 titularisations consécutives s’est conclue pour éviter toute rechute d’une blessure au mollet– j’allais tout faire pour ne pas la faire jouer , a reconnu Priestman –, Quinn et Julia Grosso ont proposé du jeu fort juste par moments. Jordyn Huitema, employée à trois postes différents, a gagné quelques duels cruciaux.

Ouvrir en mode plein écran Cloé Lacasse (à gauche) s'est signalée dès son entrée en jeu contre le Nigeria. Photo : Reuters / HANNAH MCKAY

Les remplaçantes, par-dessous tout, ont oxygéné la rencontre. Cloé Lacasse, qui avait mis ses bottes de travail, a réussi à garder une action en vie à la ligne du fond dès son entrée en jeu, après la pause. Quelques secondes plus tard, Sinclair était fauchée dans la surface de réparation.

Évelyne Viens, abonnée aux apparitions éclairs en fin de rencontre lors de son époque au Gotham FC dans la NWSL, a profité de la demi-heure de jeu qu’on lui a offert pour se faire valoir avec deux tirs, des duels gagnés et beaucoup d’énergie déployée.

Ces deux-là sont arrivées et elles ont eu un gros impact, a souligné Priestman. Évelyne Viens a l’air en bien meilleure forme quand on la regarde aller. Elle a travaillé très fort, depuis la dernière fois que je l’ai vue, sur ce qu’il y avait à travailler, et tout le mérite lui revient. Elles ont toutes les deux été remarquables

Ont-elles convaincu Priestman qu’elles pouvaient être titulaires contre l’Irlande, mercredi prochain? La sélectionneuse aurait été bien bête de révéler son jeu publiquement. Mais Lacasse et Viens ont justement permis au Canada d’ouvrir le match, de trouver certaines failles.

[Pour le prochain match], il s’agit de savoir déverrouiller un bloc défensif, a indiqué Priestman. [Les Irlandaises] sont résilientes, difficiles à battre, elles sont tenaces. Je crois qu’elles constituent une menace différente. La contre-attaque du Nigeria peut être fatale. Je ne dis pas que celle de l’Irlande ne l’est pas. Leur style est différent. Mais il y a des similitudes, et c’est tant mieux pour nous

La suite de l’histoire s’écrira à Perth, dans l’ouest de l’Australie.