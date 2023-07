Le Canada échappe la victoire en ouverture du Mondial

La capitaine Christine Sinclair n'a pas su profiter d'un tir de pénalité, ses coéquipières ont tenté de nombreux tirs non cadrés, et le Canada a dû se contenter d'un match nul 0-0 face au Nigeria, jeudi à Melbourne, pour leur premier match de la Coupe du monde de soccer féminin.

La sélectionneuse du Canada, Bev Priestman, avait fait le choix de laisser la milieu de terrain Jessie Fleming sur le banc pour débuter le match. Rouage important en récupération du ballon, Fleming est ennuyée par une blessure au mollet, mais s'est entraînée toute la semaine avec ses coéquipières.

La capitaine Christine Sinclair, 40 ans, était elle du onze partant, et a rapidement obtenu une bonne occasion de marquer, vers la 10e minute.

À la réception d'une bonne passe d'Ashley Lawrence, Sinclair, seule à l'entrée de la surface de réparation, a décoché une frappe enroulée du pied droit, mais son tir est passé hors cadre, sans inquiéter la gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie.

Ashley Lawrence était au coeur de l'animation offensive canadienne.

Lawrence était de tous les bons coups en première mi-temps. Une vingtaine de minutes après l'occasion de Sinclair, son centre depuis le couloir gauche a trouvé la tête de Jordyn Huitema, mais l'attaquante canadienne a manqué de précision et de puissance, sa reprise décroisée fuyant le deuxième poteau.

Avec 5 tirs (aucun cadré) et 68 % de possession du ballon après 45 minutes, les Canadiennes ont bien entamé leur tournoi, et ont cherché à apporter les ajustements nécessaires au retour des vestiaires afin de générer plus d'offensive.

L'entrée de Cloé Lacasse, menaçante ballon au pied, à la mi-temps tombait donc à point. Dès la reprise du jeu, sa passe à l'intention de Sinclair, à la réception dans la surface de réparation, s'est transformé en tir de pénalité après que la capitaine ait été fauchée.

Mais son tir, trop mou, a été stoppé par Nnadozie. Un raté qui a semblé dégonflé Sinclair, visiblement frustrée de son match à sa sortie à la 71e minute.

Christine Sinclair a raté son tir de pénalité.

La Québécoise Évelyne Viens a elle aussi obtenu la confiance de Bev Priestman. Son entrée à la 61e minute lui a permis d'obtenir le premier tir cadré canadien du match (hormis le tir de pénalité de Sinclair), après une bonne combinaison avec Lacasse. Mais là encore, Nnadozie a eu le dernier mot.

Avec ce match nul, le Canada et le Nigeria se partagent le 2e et 3e rang du Groupe B, qui offre une compétition relevée. Plus tôt jeudi, l'Australie a battu l'Irlande 1-0.

Deux autres matchs du Canada sont à l'horaire de la phase de groupe : contre l'Irlande le 26 juillet (8 h HAE) et contre l'Australie le 31 juillet (6 h HAE).

Les Canadiennes ont terminé 4e à la Coupe du monde de 2003, leur meilleur résultat à cet événement.