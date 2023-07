Félix Auger-Aliassime espère relancer sa saison

Félix Augier-Aliassime admet que sa saison ne s'est pas déroulée comme il le voulait jusqu'ici.

Les maladies, les blessures et des revers hâtifs lors de compétitions ont tous joué un rôle.

Le Québécois dit toutefois se sentir bien mentalement et il espère donner une nouvelle allure à sa saison.

C'est clair que ce n'est pas la saison que j'aurais espérée jusqu'à présent, a t-il dit, en provenance de Paris. Heureusement pour moi, la saison n'est pas finie.

Des blessures au genou ont terni son rendement à Miami, à Dubaï et à Indian Wells.

Il a également été battu au premier tour à Wimbledon, où il était la 11e tête de série.

Aux Internationaux d'Australie, il a été défait en quatrième ronde.

Les choses n'ont pas été faciles pour celui qui avait le sixième rang à l'ATP en novembre 2022.

Je vais bien mentalement, a dit Auger-Aliassime. Je suis positif. J'ai eu le temps d'être à la maison et de m'entraîner. J'ai essayé de prendre du mieux au niveau du genou et de voir d'où les ennuis viennent et de résoudre ça pour l'avenir.

Si je peux ramener le côté physique sur le terrain, je sais que les résultats vont revenir. Je me connais de plus en plus au fil des années.

Le Montréalais de 22 ans demeure le meilleur Canadien à l'ATP, en 12e place.

Pour l'instant, dit Auger-Aliassime, l'accent est mis sur le fait de rester fort mentalement alors qu'il continue de travailler pour s'assurer une place dans le top 10.

Mentalement, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Vous ne vous sentez pas aussi confiants toutes les semaines. Mais je me sens stable mentalement, je me sens bien. Je suis très concentré et motivé. J'ai confiance en mes capacités.

Il sera prochainement en action au Citi Open où il sera la quatrième tête de série, à Washington. De là, il participera à l'Omnium Banque Nationale, à Toronto.

Auger-Aliassime aimerait renverser la vapeur devant un public partisan, à un tournoi où il n'est jamais devenu le champion. Il y a perdu en quart de finale en 2022.

C'est toujours un tournoi important en dehors, bien sûr, des grands chelems, a t-il mentionné. Ça reste toujours important. En tant que joueur, c'est toujours agréable de gagner devant une foule locale. C'est agréable de gagner au Canada. J'espère pouvoir remporter ce tournoi-là durant ma carrière.