En vue de leur affrontement du 7 octobre prochain, on a eu droit à un premier contact virtuel, jeudi, entre Kim Clavel (17-1, 2 K.-O.) et la championne de l'IBF et de la WBO des mi-mouches, l’Argentine Evelin Nazarema Bermudez (18-1-1, 6 K.-O.).

C’est sous le signe de la détente et du respect que les premiers échanges se sont déroulés entre l’ex-championne du WBC et la Sud-Américaine, qui sera en quête d’une huitième victoire en 10 combats de championnat mondial.

Au-delà des politesses d’usages et des promesses de victoire de part et d’autre, il est intéressant de constater à quel point l’une comme l’autre dit avoir appris d’un récent échec.

Mon combat contre Gomez, celui contre Plata et celui contre Reyes ensemble m’ont préparée pour ce qui s’en vient contre Bermudez. De ma défaite contre Plata, j’ai appris de ne me laisser ébranler par rien de l’extérieur et à mieux gérer ces effets-là.

Clavel a déjà repris l’entraînement. Une première phase importante de quatre semaines est en cours avec Danielle Bouchard, libérée de ses obligations professionnelles habituelles en tant qu’enseignante.

On a une Kim reposée, la récupération étant l’ingrédient le plus important pour un athlète. Cette fois-ci, Kim a eu du temps pour se déconnecter [elle a notamment rendu visite à sa sœur Angie en Oklahoma, NDLR]. On repart avec d’excellentes données pour un début de camp , a indiqué Bouchard.

Depuis son unique revers et la perte de son titre mondial aux mains de Jessica Nery Plata en janvier, Clavel a déjà livré une solide performance face à la Mexicaine Naomi Reyes dans un combat de retour, le 12 mai, à Laval.

Cette fois, le slogan du rendez-vous est « la reconquête », même si sa ceinture originale, toujours en possession de Plata, ne sera pas en jeu.

Une affaire de famille

Dans le clan Bermudez, la boxe est une affaire de famille. En plus d’être entraînée par son père, Evelin a deux sœurs, Roxana et Daniela, également boxeuses professionnelles, qui lui servent de partenaires d’entraînement.

Âgée de 34 ans et aînée de la famille, Daniela Romina Bermudez (31-4-3, 11 K.-O.) a aussi été championne du monde des super-coqs de l' IBF et de la WBO , ainsi que des super-mouches de l’ IBF et de la WBA .

Evelin Nazarena Bermudez Photo : Courtoisie YouTube

Evelin est en possession des deux ceintures qu’elle souhaite défendre pour la première fois. Elle les a d’abord perdues à Carson, en Californie, en novembre 2022, à la suite d’une décision majoritaire (99-91, 97-93, 95-95) face à la Costaricaine Yokasta Valle (28-2, 9 K.-O.).

Déjà championne chez les poids paille (105 lb), elle a choisi de redescendre de catégorie, libérant les titres des mi-mouches (108 lb).

Bermudez a ensuite vaincu, en mars 2023, à Buenos Aires, sa compatriote Tania Enriquez, jusque-là invaincue en 20 combats, par décision unanime (97-93, 96-94, 97-93) pour se réapproprier les ceintures de l' IBF et de la WBO .

J’ai beaucoup appris de ma défaite face à Yokasta. Je vais m’amener au Canada, prête à livrer un grand combat contre Kim. Ça pourrait effectivement être le combat de l’année , a déclaré Bermudez, appuyant ainsi les propos que la Montréalaise lui a tenus en s’adressant directement à elle.

Quand l’olympisme s’invite

Le promoteur Yvon Michel (GYM) a confirmé son intention de présenter sept duels dans sa soirée du 7 octobre. Les participations de Marie-Pier Houle dans un premier combat chez les supers-légères (140 lb), Sébastien Bouchard, Derek Pomerleau et Caroline Veyre ont déjà été confirmées.

On y ajoutera deux autres pugilistes qui seront aussi en action le 7 septembre, au Casino de Montréal. Le déroulement de leur combat fera foi de tout quant à leur présence à Laval.

Caroline Veyre (2e à droite) avec les membres de son équipe Pierre et Danielle Bouchard , ainsi que Sarah Kali Photo : Bernard Brault - Groupe Yvon Michel

En ce qui a trait à Caroline Veyre, on a pu confirmer les bruits qui veulent qu’elle songe à prendre part aux Jeux olympiques de Paris en 2024. On comprend aisément pourquoi ce rendez-vous revêt une grande importance pour la jeune femme d'origine française.

C’est sûr que j’y ai pensé, mais tout dépendra de mon cheminement en boxe professionnelle. Si le projet olympique nuit à mon classement ou si ça me fait perdre trop de temps, ce ne serait pas un bon choix pour moi.

Si la Montréalaise d’adoption n’a pas voulu confirmer son engagement dans cette direction, Yvon Michel a pris la balle au bond pour dire que le choix sera fait à l’automne après les deux prochains combats de Veyre, qui s’entraîne aussi avec Danielle Bouchard.

Caroline a deux combats à livrer en deux mois. Après celui du mois d’octobre, on va s’asseoir avec elle et toute son équipe pour regarder les possibilités. La voie pour les professionnels est de participer aux Championnats canadiens, qui auront lieu en décembre, puis à deux rendez-vous de qualifications continentales au printemps , a souligné le promoteur.

Tout ce beau monde voudra analyser les options possibles pour Caroline Veyre (4-0), qui va d’abord en découdre, en septembre, avec la Mexicaine Karina Travieso Chavez (5-1).

Le point de presse de jeudi matin, tenu un peu moins de trois mois avant l’événement qui sera présenté à la Place Bell de Laval, avait également pour but d’annoncer le début de la vente des billets à compter de midi, vendredi.

Une tournée promotionnelle en présence de Kim Clavel se tiendra du 7 au 11 août dans les restos-bars sportifs La Cage à Québec (Le Bourgneuf), à Rimouski, à Saguenay, à Trois-Rivières et finalement à Montréal (Centre Bell).