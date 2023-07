Asgreen remporte la 18e étape au sprint, Vingegaard se rapproche du but

Le Danois Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) a remporté la 18e étape du Tour de France, jeudi, à Bourg-en-Bresse, en résistant au retour du peloton revenu à quelques mètres.

Son compatriote Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune à l'issue de cette journée de répit pour les favoris au lendemain de la dernière étape dans les Alpes.

À trois jours de l'arrivée à Paris, Vingegaard, qui sauf accident va remporter son deuxième Tour de France dimanche, conserve 7 minutes 35 secondes d'avance au classement général sur le Slovène Tadej Pogacar.

C'était une journée pas trop stressante mais rapide, a commenté Vingegaard. Je ne dirais pas que c'était une journée facile, mais les équipes de sprinteurs ont essayé d'aller chercher la victoire. Pas de chance pour elles, elles n'ont pas pu aller chercher l'échappée. J'arrive à rester concentré et je me détendrai quand on arrivera à Paris, pas avant. Les journées comme celles-ci c'est celles où on peut vraiment perdre le tour, il faut vraiment rester concentré.

J'ai plutôt bien dormi, la journée s'est bien passée. Je m'en suis remis, c'était difficile au début, a expliqué Pogacar après cette 18e étape, au sujet de celle de la veille J'étais assez ému, mais tout le monde m'a remonté le moral dans le peloton.

C'était bien d'être dans le peloton pour une journée plus calme, a-t-il ajouté. Je n'arrive pas à croire tout le soutien que j'ai reçu, déjà hier pendant toute l'ascension. Il y a tellement de gens qui m'ont soutenu, et ma famille, ma compagne aussi. Tout le public le long de la route aussi, je suis reconnaissant d'avoir tous ces supporteurs qui me soutiennent.

Asgreen, 28 ans, a réglé sur la ligne le Néerlandais Pascal Eenkhoorn et le Norvégien Jonas Abrahamsen, qui avaient également pris place dans l'échappée du jour, tout comme le Belge Victor Campenaerts.

Les quatre hommes n'ont jamais eu plus de 1 min 20 s d'avance sur le peloton, mais ont réussi contre toute attente à mener leur escapade jusqu'au bout.

Le vainqueur du Tour des Flandres en 2021 en a profité pour décrocher sa première victoire sur la Grande Boucle, après deux deuxièmes places, et pour libérer son équipe qui était restée bredouille jusque-là.

