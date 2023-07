Le Canada et le Nigeria solidaires avant le premier choc du Mondial

MELBOURNE – C’est un peu le derby des fédérations à problèmes. Un derby parmi plusieurs, diront les cyniques, et ils auront raison.

Le Canada et le Nigeria, deux équipes comme tant d’autres aux prises avec de nombreux problèmes en dehors du terrain, mais qui ont hâte de finalement en découdre sur celui-ci. D’ici au choc de vendredi midi (jeudi, 22 h 30 HAE) qui lancera leur Coupe du monde, on cherche néanmoins à établir si les joueuses sont dans les meilleures dispositions possibles.

Du côté canadien, on le sait bien, on a très peu parlé du terrain en 2023. La marmite frémissait à Canada Soccer, et elle s’est mise à bouillonner au début de l’année, à la Coupe SheBelieves, en raison des enjeux de gouvernance, de transparence et de financement que l’on connaît.

La capitaine Christine Sinclair avait déjà indiqué qu’une entente était imminente. Jeudi, en conférence de presse, elle pouvait dire aux médias qu’on était sur le point de signer . Ce qu’elle n’allait certainement pas dire, c’est que les négociations étaient une distraction. Je n’y ai pas pensé une seconde , a-t-elle dit, peut-être sans y croire. Qui, après tout, admettra le contraire à un peu moins de 24 heures de son premier match au Mondial?

Nous avons déjà beaucoup de pain sur la planche. Et pas que nous, dans l’équipe canadienne, a assuré Sinclair. Je dois rendre hommage à Janine Beckie, qui n’est malheureusement pas avec nous en raison d’une blessure, mais qui a pris des responsabilités énormes dans les négociations avec notre fédération afin que les joueuses à la Coupe du monde n’aient rien à faire là-dedans.

Toutes les joueuses dans ce tournoi méritent ce qu’il y a de mieux et méritent un traitement égalitaire de la part de leur fédération.

Sinclair, quelques minutes plus tôt, venait d’assurer aux joueuses nigérianes qu’au-delà de la compétition qui sera à son paroxysme vendredi, elles pouvaient compter sur leur soutien dans leur propre lutte.

Les Nigérianes, selon toute vraisemblance, n’ont pas eu la meilleure des préparations. À quelques reprises, dans les dernières années, elles ont dénoncé de mauvais traitements de leur fédération, notamment en ce qui a trait à leur rémunération.

Leur sélectionneur, Randy Waldrum, a eu des mots durs envers ses patrons dans les dernières semaines. Le contexte est devenu à ce point tendu que la joueuse Toni Payne a dû nier en conférence de presse vendredi que l’équipe s’apprêtait à boycotter son match contre le Canada.

Waldrum a aussi tenté d’évacuer la tension en affirmant que, même s’il a bien dit ce qu’il a dit à propos de la fédération, l’équipe s’est unie pour faire en sorte qu’elle soit bien concentrée sur le Canada uniquement .

Alors, est-ce qu’on vous versera tous vos bonis, a fini par demander une collègue à Toni Payne.

Je l’espère bien.

Rien de bien rassurant, donc. Mais quand il a été question de soccer, Waldrum et Payne ont tout fait pour être aussi sûrs d’eux-mêmes que possible. Qui est l’équipe favorite dans le groupe? Le Nigeria , a laissé tomber le sélectionneur. Quelles sont vos attentes demain? Gagner , a déclaré Payne.

Depuis que nous sommes arrivés ici, il y a 10 ou 12 jours – j’en perds le fil –, la préparation a été formidable, a indiqué Waldrum. Je ne pourrais pas demander davantage de mes joueuses. Elles ont été très concentrées. Elles ont travaillé fort. Nous savons ce qui nous attend dans ce groupe.

Du côté canadien, si d’autres équipes veulent se déclarer les favorites, on leur en saura bien gré. Elles ont beau être les championnes olympiques, les Canadiennes qui regardent les analyses d’avant-tournoi ne se voient presque jamais citées parmi les équipes à surveiller, même de la part d’un compatriote comme Hassoun Camara.

Ouvrir en mode plein écran Cloé Lacasse jouera son premier tournoi majeur avec le Canada. Photo : Reuters / HANNAH MCKAY

On ne parle pas assez des joueuses de classe mondiale dans l’effectif du Canada, a déploré la sélectionneuse Bev Priestman. Mais c’est très bien comme ça, a aussitôt ajouté Sinclair. Et plus tôt dans la matinée, après l’entraînement réalisé dans un froid d’hiver australien, donc d’automne canadien, Cloé Lacasse disait carrément que le rôle de négligé, on va le prendre .

Ça va, on passera sous le radar pour surprendre les gens, a poursuivi l'attaquante. On aime ça. Nous sommes des gens humbles qui travaillent fort. Nous allons nous salir les mains sur le terrain. On ne nous voit pas arriver, mais oui, on arrive!

En rafale

Aperçue seulement en bordure du terrain au début de la semaine à l’entraînement, la milieu de terrain Jessie Fleming devrait être à la disposition de Bev Priestman contre le Nigeria, a indiqué cette dernière. Deanne Rose et Nichelle Prince, convoquées même si elles se remettent de blessure, progressent mieux que prévu.

On devrait les voir dans ce tournoi, a précisé Priestman.

Du côté du Nigeria, Rasheedat Ajibade et Halimatu Ayinde, toutes deux suspendues en raison de leur expulsion en demi-finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations, seront les seules absentes, selon Waldrum.