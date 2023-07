Victoria Mboko s’approche de la cour des grandes

Victoria Mboko représente l’un des plus beaux espoirs du tennis canadien. Mercredi après-midi, sa route vers les plus grands tournois du monde passait par le modeste terrain numéro 11 des Tennis Saint-Luc, à Granby.

Aux côtés de sa compatriote Kayla Cross, Mboko a remporté un match de double au premier tour des Championnats Banque Nationale de Granby. Entre la clôture grillagée ceinturant le terrain et la ligne de toilettes chimiques, à peine une douzaine de spectateurs regardaient plus ou moins distraitement le match.

Ainsi va parfois la vie pour les jeunes joueuses qui apprennent leur métier. Mais Mboko apprend rapidement.

La Torontoise de 16 ans vient de remporter un premier tournoi professionnel doté d’une bourse globale de 60 000 $ à Saskatoon, en fin de semaine. Elle est devenue seulement la 8e joueuse sur la planète à remporter un tournoi de cette envergure à cet âge.

Elle l’a fait avec panache, en ne cédant pas la moindre manche à ses rivales. En finale, celle qui occupe aujourd’hui le 331e rang mondial a pris la mesure de l’Américaine Emina Bektas, 140e au monde.

Cette victoire a permis à Mboko de faire un bon de 146 rangs au classement. En 2022, la grande droitière avait aussi remporté le tournoi de Saskatoon, mais il n’était alors doté que d’une bourse de 25 000 $.

J’ai quand même célébré un peu parce que j’étais la championne en titre , a dit l’adolescente à Radio-Canada Sports. Je n’ai pas trop fêté, parce que j’avais un autre tournoi cette semaine. J’ai eu seulement une journée de congé et j’ai eu un peu de mal à m’adapter lors de mon premier match à Granby mardi soir.

Mboko jouera son match de deuxième tour jeudi contre l’Américaine Ashlyn Kruger, 19 ans et 116e mondiale. Même si plus de 200 rangs les séparent au classement, la jeune Ontarienne ne souffre d’aucun complexe.

Je vais faire le mieux que je peux, mais tout le monde veut gagner et tout le monde a le niveau pour gagner dans ce genre de tournois, explique-t-elle. Gagner à Saskatoon me donne confiance. J’aimerais gagner cette semaine aussi. Je vais tout donner.

Mboko aurait pu encore jouer des tournois juniors cette année. Tennis Canada et son équipe ont plutôt choisi la route des rangs professionnels.

Il y a trois ans, Sylvain Bruneau, responsable du tennis féminin à la fédération canadienne, avait comparé avec prudence sa trajectoire à celles de Bianca Andreescu et d’Eugenie Bouchard.

Ouvrir en mode plein écran Victoria Mboko au tournoi de Granby Photo : Sarah-Jäde Champagne / Tennis Canada

Sa vision n’a pas changé trois ans plus tard.

Sa trajectoire est la même, mais elle a été un peu ralentie par des blessures et elle a été un bon six mois à l’écart des tournois, explique Bruneau. Je la compare encore à nos grandes joueuses canadiennes dans ses résultats, son potentiel et son profil. Elle a gagné à Saskatoon avec des pointages sévères et ce n’est pas un résultat isolé. Elle compte plusieurs victoires contre des joueuses du top 200. Il faut être patient, mais les choses vont bien.

Les choses vont bien, et Mboko apprécie le saut chez les professionnelles.

J’aime mieux les tournois professionnels que les juniors, avoue-t-elle, calmement. Les gens sont plus matures et c’est plus calme. Tout le monde fait sa petite affaire. J’essaie de m’adapter au jeu qui est un peu différent. Il faut frapper plus. Dans les juniors, tu peux parfois t’en tirer en remettant la balle en jeu. Ici, tu ne peux rien donner, parce que tu es punie à la moindre balle un peu courte.

Laisser les choses suivre leur cours

Victoria Mboko dit ne pas avoir d’objectifs précis pour les prochains mois ou la prochaine année. Elle préfère, philosophiquement, laisser les choses suivre leur cours.

Tout peut arriver au tennis, comme les blessures, précise-t-elle. Chacun a son propre cheminement. Je veux juste m’amuser le plus possible.

Je veux aussi améliorer mes mouvements sur le terrain. Je ne sens pas que c’est une faiblesse, mais je sens que quand tu bouges vraiment bien, le reste du jeu va mieux. Quand tu es active et rapide sur les balles, c’est plus facile d’être bien dans l’échange et ça crée plus d’ouverture pour finir les points.

Sylvain Bruneau, lui, vante sa puissance et son jeu en fond de terrain, mais souhaite qu’elle améliore sa constance.

Elle doit encore gagner un peu de maturité dans le jeu, dans ses choix de jeu, analyse le technicien. Elle doit choisir les bons coups au bon moment. Parce qu’elle est tellement explosive, des fois elle fait des choix démesurés. Reste qu’elle a beaucoup d’armes dans son jeu.

Mboko espère que son titre remporté en Saskatchewan lui donne des ailes, mais elle garde les deux pieds sur terre.

Gagner à 16 ans, c’est juste un âge comme un autre, dit-elle. On peut gagner ce genre de tournoi à n’importe quel âge. C’est bon d’avoir un titre, mais je ne veux pas m’arrêter là. Je veux monter les échelons et jouer en grand chelem. Tout le monde veut ça.

Elle rêve de participer à l’Omnium Banque Nationale à Montréal en août. Elle sait déjà qu’elle n’obtiendra pas de laissez-passer pour le tableau principal qui sont, pour l’instant, réservés à Bianca Andreescu, Leylah Fernandez et Rebecca Marino.

Elle pourrait toutefois obtenir un des quatre billets pour les qualifications, quitte à remporter un mini-tournoi préparatoire pour en mériter un.