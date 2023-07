Vingegaard conforte son maillot jaune, Pogacar en perdition

Jonas Vingegaard a définitivement assommé le Tour de France lors de l'étape-reine remportée par l'Autrichien Felix Gall, mercredi, à Courchevel, où Tadej Pogacar a connu une terrible défaillance dans le col de la Loze.

Le Danois, 4e de l'étape, compte désormais une avance confortable de 7 minutes 35 secondes au classement général sur son principal rival, toujours 2e.

Je suis très soulagé évidemment, avoir plus de sept minutes d'avance, c'est formidable, a déclaré Vingegaard. Comme je l'ai déjà dit, on n'est pas encore à Paris, il reste encore des étapes piégeuses. On n'y est pas encore, je vais faire de mon mieux.

Je crois que Pogacar n'abandonne jamais, il va essayer quelque chose, il va tenter à nouveau, il faut que je sois prêt pour réagir, a-t-il enchaîné. Je crois qu'il reste encore des étapes très intéressantes.

Méconnaissable, Pogacar a cédé à 7,8 km du sommet alors qu'on n'avait même pas atteint les pentes les plus sévères.

Le Slovène a concédé près de six minutes à Vingegaard sur la ligne d'arrivée dressée à l'altiport de Courchevel, qu'il a franchi la mine totalement défaite.

J'ai lâché, je suis mort , a avoué le vainqueur des éditions 2020 et 2021 lors d'une conversation radio avec ses directeurs sportifs pendant son chemin de croix dans la Loze.

Sauf accident, Vingegaard, 26 ans, prend ainsi une option de choix sur un deuxième triomphe d’affilée au Tour de France.

Je ne sais pas ce qui s'est passé, a affirmé Pogacar après coup. J'arrive en bas de la dernière ascension complètement vidé. J'ai beaucoup mangé, mais ce n'est pas arrivé jusque dans les jambes aujourd'hui. Je suis extrêmement déçu de ne pas avoir pu pousser autant que je voulais.

Si je me remets d'aujourd'hui, je veux offrir une victoire d'étape à mon équipe, a-t-il ajouté. On va essayer, que ce soit pour moi, Adam (Yates), Felix (Grosschartner), Marc (Soler), on va essayer de le faire pour qu'il y ait aussi Adam sur le podium avec moi. Au début de la dernière ascension, je me suis dit que j'allais peut-être perdre ma place sur le podium, mais j'ai eu le soutien de mon équipe et je suis toujours 2e.

Félix Gall obtient quant à lui la plus grande victoire de sa carrière, sa deuxième seulement après qu’il se soit emparé d’une étape du Tour de Suisse, en juin.

Arrivé sur le Tour dans un rôle d'équipier, l'Autrichien de 25 ans a été promu aux rênes de l'équipe AG2R-Citroën en cours de route à la place de Ben O'Connor.

Après l'avoir accompagné dans l'échappée du jour mercredi, celui-ci s'est mis au service de Gall, qu'il a bien lancé dans les rampes vertigineuses de la Loze, le toit de la Grande Boucle.

Le Canadien Hugo Houle a conclu l'étape au 43e rang.