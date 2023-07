Gabriel Diallo s’incline au premier tour à Newport

Le Québécois Gabriel Diallo, à la recherche d'une première victoire dans le tableau principal d'un tournoi de l'ATP, s'est incliné en 2 manches de 6-3 et 6-2 contre le Sud-Africain Kevin Anderson, mardi, au premier tour du tournoi de Newport, aux États-Unis.

Diallo, 21 ans, a baissé pavillon en 54 minutes face au vétéran de 37 ans, de retour d'une courte retraite de 16 mois pour l'occasion.

Anderson, ancien finaliste à Wimbledon et ex-no 5 mondial, a réussi 11 as, contre 4 pour Diallo, qui a également commis 5 double fautes dans le match.

Le Sud-Africain a également brisé 5 fois le service du Québécois.

Publicité

Gabriel Diallo est toujours à la recherche d'une première victoire dans le tableau principal d'un tournoi de l'ATP.

Je n'ai jamais vu les longues heures à taper la balle de tennis comme un sacrifice. J'ai toujours eu comme rêve de gagner des tournois du grand chelem. Tous les jeunes passent par là , a-t-il déclaré récemment dans un entretien publié sur le site officiel de l' ATP .

Le Québécois de 21 ans avait également dit avoir été impressionné par la victoire de Novak Djokovic sur Rafael Nadal, en 2012, en finale des Internationaux d'Australie.

Je voulais jouer comme lui, se souvient-il. J'imitais son revers coupé et je tentais de me déplacer comme lui. Avec mes amis, on tentait de recréer ce match.

De père guinéen et de mère ukrainienne, Diallo est allé faire ses études à l'Université du Kentucky, avant de devenir professionnel en 2022.