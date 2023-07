Le CIO émet des conditions à la présence des athlètes russes à Paris

La décision de permettre ou non aux athlètes russes de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 dépendra de leur conduite dans le cadre des compétitions internationales, a déclaré le président du Comité international olympique Thomas Bach, mardi.

Il est trop tôt pour prendre une décision définitive , a évoqué Bach, ajoutant que nous avons la responsabilité de ne pas punir les athlètes pour les gestes de leur gouvernement .

Le CIO a encouragé les fédérations sportives cette année à permettre à certains athlètes russes et bélarusses de participer à des compétitions internationales sous bannière neutre, notamment les épreuves de qualifications pour les Jeux de Paris.

Bach avait déjà mentionné que le CIO prendrait une décision finale au moment opportun, à son entière discrétion , ce qui signifie que les athlètes russes et bélarusses pourraient potentiellement être exclus des JO, alors que la guerre se poursuit toujours en Ukraine.

Mardi, Bach a tenu à rappeler que la priorité du CIO consiste à s'assurer que les athlètes se conduisent de manière adéquate sur les sites de compétitions, et non de savoir comment progresse la guerre.

En ce moment, nous voulons davantage suivre la situation sur les sites de compétitions, afin de nous assurer que les règlements soient respectés, que les conditions soient respectées, par tous , a dit Bach aux journalistes dans le cadre d'une visioconférence à une semaine du début du décompte d'un an avant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris.

Le soccer et l'athlétisme ont adopté les positions les plus rigides contre la Russie, excluant les équipes et leurs joueurs de toutes les compétitions, quelques jours seulement après le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. La Russie a d'ailleurs été exclue du processus de qualifications pour les Coupes du monde de soccer masculin et féminin.

Le CIO partageait ce point de vue intransigeant au début de la guerre, déclenchée quelques jours après la cérémonie de clôture des JO d'hiver de Pékin, citant le non-respect de la trêve olympique par la Russie ainsi que des enjeux de sécurité pour les athlètes.

Le tennis et le cyclisme ont néanmoins permis aux athlètes russes et bélarusses de participer à leurs compétitions sous bannière neutre, mais pas dans les compétitions par équipes, sans aucun symbole de leur pays respectif, et le CIO a souligné que cette approche s'était révélée un véritable succès.

Les joueurs de tennis ukrainiens, dont Elina Svitolina, ont refusé de serrer la main de leurs adversaires russes et bélarusses, provoquant les huées des foules présentes aux Internationaux de France et à Wimbledon, puisqu'il s'agissait d'une entorse à l'étiquette du sport.

Ça fonctionne assez bien, a déclaré Bach mardi. Ils sont respectueux, et ils ont été clairs dans leur volonté d'affronter les meilleurs athlètes au monde.