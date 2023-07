Le CF Montréal s’attaque à la Coupe des ligues

Il y avait la saison MLS, les éliminatoires, le championnat canadien et la Ligue des champions de la CONCACAF. À ces différentes compétitions qui meublaient la saison du CF Montréal s’ajoute cette année la Coupe des ligues, un tournoi qui oppose les 47 équipes de première division du Canada, des États-Unis et du Mexique.

Ah oui, la Ligue des Champions de la CONCACAF a aussi changé de nom et s’appelle maintenant la Coupe des champions, mais on en reparlera une autre fois. Si, par exemple, le CF Montréal y accède.

Le CF Montréal recevra donc, samedi soir, Pumas UNAM, une équipe basée à Mexico, puis DC United mercredi prochain. Les deux premières équipes de ce groupe de trois accéderont ensuite aux seizièmes de finale.

En cas d’égalité après 90 minutes, une séance de tirs au but sera tenue dans chaque match pour déterminer un vainqueur.

Si jamais les Montréalais terminent derniers de leur groupe, ils ne joueront pas avant la reprise de leur calendrier MLS le 20 août.

On doit essayer de se qualifier pour la prochaine ronde, comme ça on n’aura pas à savoir comment gérer la longue pause , a dit l’attaquant Chinonso Offor, buteur samedi dernier contre Charlotte. On doit juste essayer de gagner et se rendre le plus loin possible.

Je pense que c’est difficile de penser quoi que ce soit de ce tournoi , a admis l’entraîneur adjoint Laurent Ciman. On se doit de le jouer et de le jouer sérieusement parce que ça reste un trophée et c’est toujours bien d’en gagner. On ne s’en va pas là en amateurs, d’autant plus qu’on sait que les équipes mexicaines ont de bonnes individualités. On va essayer de se baser sur notre état d’esprit et notre collectif.

Avec deux matchs en cinq jours, l’occasion sera belle de faire rouler l’effectif. Le jeune attaquant montréalais Jules-Anthony Vilsaint pourrait être appelé à contribution.

Jules-Anthony Vilsaint n'a joué que 99minutes en six présences sur le terrain cette saison.

Le joueur de 20 ans n’a toujours pas obtenu le moindre départ depuis son arrivée avec le club.

Vilsaint n’a joué que 99 minutes en six présences sur le terrain. Dur d’attendre son tour?

Honnêtement, je suis un gars très patient , a répondu Vilsaint. Oui, c’est quand même dur, mais j’ai toujours dit que j’étais préparé. Le peu de temps que j’ai joué, j’ai pu me prouver et montrer un pourcentage de mon talent et ça se passe bien.

Je progresse sur le terrain, ajoute-t-il. J’attends juste mon premier but et ça va venir dans les semaines à venir.

Mardi, Vilsaint ignorait toujours les plans des entraîneurs quant à son utilisation contre Pumas UNAM ou DC United. Chose certaine, même si les minutes de jeu se font rares, il ne souhaite pas être prêté à un autre club.

Non, je ne veux pas aller en prêt, a-t-il répondu, catégorique. Ça ne m’a jamais intéressé et je n’ai pas eu de discussions à ce sujet. Je reste concentré sur mon temps de jeu et surtout je veux continuer de montrer les raisons pour lesquelles je ne devrais pas aller en prêt.

Les débuts de Messi en Coupe des ligues

Mardi, deux caméras et trois journalistes ont questionné les joueurs après l’entraînement du CF Montréal, une ambiance bien loin de l’effervescence entourant le premier entraînement de Lionel Messi en Floride.

Environ 200 membres des médias étaient accrédités pour sa première séance.

Lionel Messi (au centre)

L’Argentin devrait faire ses débuts avec l’Inter Miami vendredi contre Cruz Azul, une autre équipe de Mexico.

Laurent Ciman a préféré ne pas s’étendre sur la couverture médiatique dont jouissait le champion du monde, mais voit d’un bon œil son arrivée en Amérique.

C’est l’un sinon le meilleur joueur du monde et c’est bien pour la ligue, a dit Ciman. Après, j’espère qu’il y aura pas de favoritisme parce que c’est Messi et qu’on va le laisser tout faire ou signaler des fautes qui n’existent pas, parce que c’est un joueur qui doit être protégé. Certes, il doit être protégé, on n’a pas envie de le blesser, on a envie que Messi brille en MLS, on est tous d’accord. Mais je ne pense pas qu’il doit y avoir de privilège par rapport à ça.