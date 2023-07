Alex Galchenyuk s’excuse et trouve de l’aide

Alex Galchenyuk participera au programme d'aide aux joueurs de la LNH et de l'Association des joueurs après avoir été arrêté, la semaine dernière, et il s'est excusé auprès de la police pour son « comportement profondément irrespectueux et méprisable. »

Galchenyuk a adressé, mardi, deux lettres d'excuses, une aux officiers de police qu’il a menacés, une autre aux partisans et à l’organisation des Coyotes de l’Arizona.

Dans sa lettre aux officiers du département de police de Scottsdale, en Arizona, Galchenyuk a déclaré qu'ils ne méritaient pas cette explosion et qu'il était désolé pour la douleur que cela avait causée .

Mes actions après avoir bu de l'alcool ne sont pas représentatives de qui je suis, mais je dois en assumer la responsabilité et j'espère pouvoir un jour vous montrer que je suis une meilleure personne que celle que vous avez malheureusement rencontrée la semaine dernière , a écrit Galchenyuk.

Ce que vous faites tous, mettre votre vie en danger pour protéger et servir les autres, n'est rien de moins qu'héroïque. J'apprécie et respecte chacun d'entre vous et je veux que vous sachiez que je travaillerai sur moi-même chaque jour, dans le but de pouvoir un jour faire amende honorable et essayer de gagner votre pardon.

Galchenyuk a également envoyé une lettre séparée à l'organisation des Coyotes et à ses partisans, qualifiant son comportement de profondément offensant, injustifié, embarrassant, irrespectueux et tout simplement horrible .

Je suis plus que gêné et déçu de moi-même et je me sens mal pour tous ceux que j'ai laissé tomber, a écrit Galchenyuk. Ma famille comptait sur moi pour être meilleur, les Coyotes et leurs incroyables partisans méritent mieux, et les braves policiers qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité méritent mieux.

Galchenyuk a été arrêté le 9 juillet dernier à Scottsdale pour un délit de fuite qui, ultimement, a amené les Coyotes de l'Arizona à mettre fin à son contrat, 13 jours seulement après s'être entendu avec le joueur de 29 ans.

Selon le rapport de police, Galchenyuk a proféré de violentes menaces contre des agents après avoir apparemment écrasé une voiture contre une enseigne. Le rapport indique que Galchenyuk a utilisé à plusieurs reprises des insultes raciales et cité ses relations en Russie.

Un coup de téléphone et vous êtes tous morts, toute votre famille, votre lignée est morte , aurait déclaré Galchenyuk aux officiers, selon le rapport.

Galchenyuk a été condamné pour délit et libéré sous son propre engagement. Au moment de l'arrestation, il était avec son père, un ancien joueur de hockey professionnel qui dirige l'entraînement estival de son fils.

Galchenyuk tentait de remettre sa carrière sur les rails après avoir signé un contrat d'un an avec les Coyotes, d'une valeur de 775 000 $, le 1er juillet dernier. Il en aurait été à son troisième séjour avec l'organisation, après avoir joué pour l'Arizona en 2018-2019 (72 matchs) et en 2021-2022 (60 matchs). La carrière de l’attaquant n’a cessé de décliner depuis son départ de Montréal, quand le Canadien, l’équipe qui l’avait repêché 3e au total en 2014 et pour laquelle il a joué pendant six saisons, l’a échangé aux Coyotes.

Depuis 2018, il a aussi joué pour les Penguins de Pittsburgh, le Wild du Minnesota, les Sénateurs d'Ottawa, les Maple Leafs de Toronto et l'Avalanche du Colorado.