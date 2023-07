La possibilité de voir Mary Spencer se battre en championnat du monde à Québec, le 19 août prochain, ne dépend plus uniquement des efforts de son promoteur Camille Estephan.

Joint par Radio-Canada Sports mardi, le patron d’Eye of the Tiger Management a laissé entendre que le projet de voir Spencer se battre pour le titre vacant IBF des supers mi-moyennes avait pris une tournure inattendue au cours des derniers jours.

D'abord, Estephan a nié avoir considéré la Mexicaine Diana Tapia Castro (6-1, 2 K.-O.) comme adversaire possible pour le titre à pourvoir affirmant qu'il ignorait même que celle-ci était sous contrat avec Three Lions Promotions.

Ainsi, après avoir décliné l’invitation d’affronter Spencer en invoquant une blessure à un doigt subie à son combat précédent, la Belge Femke Hermans, no 1 à l’IBF, a engagé des pourparlers avec le clan de la Norvégienne Cecilia Braekhus (no 2).

Hermans est celle-là même qui a vaincu Spencer à Shawinigan, en décembre dernier, dans un duel pour la ceinture IBO.

Camille Estephan n’a pas encore jeté l’éponge. Il bondira sur l'occasion si les négociations entre Hermans et Braekhus n'aboutissent pas.

Parallèlement, il travaille déjà à la mise en place d’un plan de rechange afin de permettre à Spencer de renouer avec l’action et d’ajouter son nom sur la carte qui sera présentée en août, au Centre Vidéotron.

Mieux que prévu

Questionné au sujet de la vente des billets, Estephan a avoué que celle-ci se déroulait au-delà de ses espérances d’autant plus que l’offre arrive au cœur de la période estivale et que le public s’intéresse plus naturellement aux activités extérieures.

À un mois du rendez-vous, près de 6000 billets ont déjà trouvé preneurs. La tendance a ainsi forcé l’organisation à revoir le plan de salle en ouvrant des sections de sièges dans les hauteurs de l’amphithéâtre.

Il a déjà fallu reconfigurer. Mais on ne veut pas déplacer le ring. On ne veut pas compromettre la position de ceux qui ont acheté leurs billets avec une certaine vue et le prix qu’ils ont payé. Mais on a quand même fait passer la capacité entre 10 et 11 000 spectateurs.

En plus de la finale de la soirée entre Artur Beterbiev (19-0, 19 K.-O.) et le Britannique Callum Smith (29-1, 21 K.-O.) pour les titres IBF, WBC et WBO des mi-lourds, rappelons que la soirée mettra aussi en vedette Christian Mbilli (24-0, 20 K.-O.) contre Demond Nicholson (26-5-1, 22 K.-O.), de même qu’une confrontation entre les poids lourds Simon Kean (23-1, 22 K.-O.) et l’Italien Guido Vianello (10-1-1, 9 K.-O.).

Il a aussi été permis d’apprendre que Leila Beaudoin (9-1, 1 K.-O.) y affrontera l’Argentine Agustina Marisa Belen Rojas (8-3).

Quoique déjà sous contrats, les adversaires de Clovis Drolet, Mehmet Unal, Wilkens Mathieu et Moreno Fendero pour ses débuts professionnels seront annoncés à une date ultérieure.

Ouvrir en mode plein écran Arslanbek Makhmudov s'est frayé un chemin dans les premiers échelons mondiaux. Photo : Vincent Éthier - Eye of the Tiger Management

Grosse saison

Eye of the Tiger Management a pour ambition de présenter au moins une soirée de boxe par mois à compter de la rentrée en septembre.

Un gala est déjà prévu à Gatineau le 8 septembre, mais voilà que la date du 21 septembre circule comme date de prochaine sortie pour Arslanbek Makhmudov, à présent classé 4e aspirant par le WBC, derrière Deontay Wilder, Andy Ruiz Jr et Anthony Joshua pour la ceinture des poids lourds détenue par Tyson Fury.

Selon Camille Estephan, il est encore trop tôt pour encercler la date sur votre calendrier.

On veut qu’il se batte avant la fin de l’année. Il a livré une bonne performance sur ESPN sous les yeux d’une moyenne de 800 000 téléspectateurs. On tente de voir s’il pourrait être inscrit sur une autre carte Top Rank sur ESPN, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. On veut d’abord le voir contre un adversaire plus connu et mieux classé.

Autrement, il y aura de la boxe en décembre au Casino de Montréal, en janvier à Shawinigan et à Victoriaville le 28 février.

Inquiet pour David Lemieux

Invité à commenter la situation entourant l’attaque au cocktail Molotov perpétrée contre la voiture de l’ancien champion mondial David Lemieux, Camille Estephan s’est dit choqué et inquiet à la suite de l’incident qui fait toujours l'objet d'une enquête policière.

J’ai rencontré David samedi. Je suis allé le voir parce que c’est une situation inquiétante et bouleversante. Il a sa famille dans la maison, sa conjointe [Jennifer Abel enceinte d’un deuxième enfant, NDLR], et le petit Xander. Espérons que les policiers trouveront les coupables s’est contenté de dire Estephan, toujours très proche de son ancien protégé.

Il s'est aussi dit très surpris par toute cette histoire.