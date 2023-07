Vingegaard écrase le chrono et conforte son maillot jaune au Tour de France

Jonas Vingegaard a pris une option sur la victoire finale dans le Tour de France en écrasant le contre-la-montre, mardi, à Combloux, où il a devancé son rival Tadej Pogacar de 1 minute 38 secondes.

Au classement général, le Danois possède désormais 1 min 48 s d'avance sur le Slovène à la veille de l'étape-reine de cette 110e édition, entre Saint-Gervais et Courchevel.

Alors qu'on attendait des écarts beaucoup plus serrés dans cette 16e étape exigeante, mais courte (22,4 km), Vingegaard a dominé avec une marge qui lui permet d'envisager sereinement une deuxième conquête d'affilée de la Grande Boucle, dimanche, à Paris.

Jusque-là, les deux hommes avaient fait jeu égal, se rendant coup sur coup dans un mano a mano passionnant. Dix secondes seulement partageaient les deux hommes avant ce contre-la-montre dans les Alpes qui pourrait être le tournant.

Contrairement à Pogacar, le Danois, parti en dernier, n'a pas changé de vélo pour choisir un engin plus léger au pied de la redoutable côte de Domancy. Cela n'a pas empêché le leader de Jumbo-Visma de continuer à creuser continuellement l'écart, jusqu'à presque rattraper son rival, parti deux minutes avant lui, ce qui aurait été une domination ultime.

C'est la troisième victoire d'étape de Vingegaard dans un Tour de France, la première dans un contre-la-montre, sachant qu'il avait offert la victoire sur un plateau à son équipier belge Wout van Aert l'an dernier, à Rocamadour, en ralentissant en fin de chrono à la veille de son premier sacre à Paris.

Van Aert termine cette fois 3e, derrière Pogacar, qui n'a même pas fait un mauvais chrono puisque le Belge finit à 2:51 de son meneur, un écart impressionnant sur une distance aussi faible.

Il est si fort dans le contre-la-montre, a dit le Belge au sujet de Vingegaard. Il a vraiment beaucoup progressé ces dernières années. C'est un avantage pour lui que le contre-la-montre soit si dur et à la fin du tour. Ne pas changer de vélo était la bonne tactique.

Moi? Je suis le meilleur des gens normaux, a-t-il enchaîné. Donc, je suis content. C'est impossible de comprendre de tels écarts. Enfin si, c'est possible. Ces deux-là (Vongegaard et Pogacar) sont tellement au dessus de tout le monde.

Hugo Houle a été le meilleur Canadien avec un chrono à 5:28 du gagnant, bon pour le 39e rang. Michael Woods et Guillaume Boivin ont terminé respectivement au 111e et 124e échelon, 6:58 et 7:25 plus tard que Vingegaard.

Au classement général, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et Adam Yates composent le top 3. Michael Woods mène toujours le contingent canadien, au 38e rang devant Houle 46e, et Boivin 126e.

Mercredi, la 17e étape reliera St-Gervais Mont-Blanc à Courchevel, sur une distance de 166 km en montagne.