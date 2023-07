Paris 2024 : 1,5 milliard $ de revenus sécurisés, du jamais vu en France

À un an de la cérémonie d'ouverture, le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, a indiqué que les accords de partenariat étaient dans la bonne voie, avec 22 nouveaux commanditaires qui se sont ajoutés depuis le début de l'année.

Récemment, nous avons franchi la barre du milliard d'euros (1,48 G$) de revenus sécurisés auprès de nos partenaires , a dit Tony Estanguet.

C'est sans précédent, et c'est la première fois qu'un événement sportif en France recueille autant d'argent auprès d'entreprises et de partenariats , a-t-il ajouté.

L'ancien canoéiste a affirmé que ces revenus sécurisés n'incluent pas un nouveau partenaire de premier rang avec lequel il est en pourparlers.

Les organisateurs parisiens négocient toujours un contrat de partenariat avec le groupe de luxe Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH), un groupe français d'entreprises, fondé en 1987, qui est aujourd'hui numéro un mondial de l'industrie du luxe, selon le chiffre d'affaires.

L'entreprise s'associerait à la cérémonie d’ouverture sur la Seine.

Faire un événement comme cela en plein air, qui ne soit pas dans un stade, qui soit au cœur d’une ville, ce sera probablement le spectacle le plus regardé de l’histoire de la télévision, de l’histoire des Jeux. C’est évidemment un élément auquel on s’intéresse beaucoup , a indiqué Antoine Arnault, directeur de l’image du groupe LVMH.

Seules quelques marques de LVMH, qui en possède plus de 75, pourraient être concernées par ce partenariat, comme Louis Vuitton ou les champagnes. La présence du concurrent Omega en tant que partenaire mondial pourrait bloquer d’autres marques du groupe, telles que Tiffany.

LVMH serait alors le dernier partenaire de premier rang, dont l'investissement est estimé entre 100 et 150 millions d’euros (entre 148 et 222 M$) aux côtés de BPCE, Sanofi, EDF, Orange et Carrefour.

Tony Estanguet a évoqué des discussions très constructives avec le groupe LVMH, assurant ne pas être inquiet .

Le comité d'organisation dispose d'un budget de fonctionnement d'environ 4,4 milliards d'euros (6,5 G$).

Tony Estanguet a insisté sur le fait que 96 % du budget est financé par le secteur privé, le Comité international olympique, les entreprises partenaires, la billetterie et les licences. Il a ajouté que les organisateurs visent à obtenir 92 % du budget d'ici la fin de l'année.

Nous poursuivons avec enthousiasme et sérénité dans le but d'atteindre cet objectif , a indiqué M. Estanguet.

Les ventes de billets ont également été couronnées de succès, précise-t-il, avec 6,8 millions de billets déjà vendus. Deux phases ont été lancées, et une troisième est en cours. Le COJO a déjà encaissé un milliard d'euros de recettes (soit 1,48 G$) sur un objectif de 1,4 milliard d'euros au final (soit 2,07G$).

Le budget global des Jeux olympiques de 2024, y compris le coût de construction et de rénovation des sites, est d'environ 8 milliards d'euros (11,85 G$).

Une dernière année décisive

Tony Estanguet a expliqué que les derniers 12 mois seront à la fois décisifs et difficiles , mais a assuré qu'il n'y avait pas d'alerte sur les sujets cruciaux comme la sécurité ou les transports.

On sait que la dernière année sera décisive, pas simple, ce sera une année de folie, mais, il faut qu'on soit serein , a-t-il insisté.

Sur les transports, ça avance dans la bonne direction , a-t-il assuré. Les marchés des autobus pour les personnes accréditées ont été attribués. Beaucoup de satisfaction, même s'il reste du travail devant nous , a-t-il assuré.

Ouvrir en mode plein écran Tony Estanguet sur la Seine à Paris Photo : Getty Images / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Il n'y a pas d'alerte au sujet de la sécurité, a-t-il ajouté. Le directeur général du COJO , Étienne Thobois, a renchéri, saluant la qualité du travail sur la sécurité et des transports, deux sujets cruciaux.

Sur les chantiers, les délais sont respectés , comme l'affirme aussi la SOLIDEO (Société de livraison des ouvrages olympiques) chargée de la construction des ouvrages olympiques.

On est dans les temps de passage, on n'a reculé sur rien. On n'a pas l'impression d'avoir été épargnés, il s'est passé beaucoup de choses en France et dans le monde qui ne nous ont pas rendu la tâche facile , a-t-il dit.

Manière de couper court aux critiques, il a expliqué : Le bilan sera fait le 9 septembre 2024 après la clôture des Jeux paralympiques.