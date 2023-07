Gabriel Diallo dans le tableau principal du tournoi de Newport

Gabriel Diallo est pour la première fois qualifié dans le tableau principal d'un tournoi de l'ATP. Il affrontera mardi, au premier tour du tournoi ATP 250 de Newport, aux États-Unis, le Sud-Africain Kevin Anderson.

Je n'ai jamais vu les longues heures à taper la balle de tennis comme un sacrifice. J'ai toujours eu comme rêve de gagner des tournois du grand chelem. Tous les jeunes passent par là , dit-il dans un entretien publié sur le site officiel de l' ATP .

Le Québécois de 21 ans a été impressionné par la victoire de Novak Djokovic sur Rafael Nadal, en 2012, en finale des Internationaux d'Australie.

Je voulais jouer comme lui, se souvient-il. J'imitais son revers coupé et je tentais de me déplacer comme lui. Avec mes amis, on tentait de recréer ce match.

De père guinéen et de mère ukrainienne, Diallo est allé faire ses études à l'Université du Kentucky, avant de devenir professionnel en 2022.

Gabriel Diallo Photo : Gracieuseté : Tennis Canada - Martin Sidorjak

En août 2022, il a remporté le tournoi Challenger de Granby. Il est aujourd'hui 141e au classement mondial. Face au Sud-Africain de 37 ans Kevin Anderson, 91e du monde, il tente de remporter sa première victoire dans le tableau principal d'un tournoi de cette catégorie.

C'est une belle occasion de voir où j'en suis, car Kevin est un joueur d'expérience , a dit Diallo.

Ce sera un combat des géants, car les deux hommes mesurent 2,03 m (6 pi 8 po).

Je veux déranger mon adversaire, casser son rythme. Je ne veux pas subir son jeu. C'est risqué, mais quand ça fonctionne, c'est là que je joue le mieux , a-t-il indiqué.

Gabriel Diallo sait que la suite des choses, comme percer le top 100, puis le top 50, ne sera pas facile.

Une carrière n'est pas linéaire, on monte, on peut stagner, on redescend. J'ai beaucoup progressé ces derniers mois, mais ça ne durera qu'un temps. C'est rare de progresser à ce point , a-t-il lancé avec lucidité.

Gabriel Diallo sur le gazon britannique Photo : Getty Images / Christopher Lee

Il trouve très inspirante la progression de Félix Auger-Aliassime, dont son père, Sam Alaissime, a été l'un de ses entraîneurs.

Dans l'adversité, donner tout ce qu'on a, et toujours faire preuve de respect, c'est ce qu'il m'a appris.