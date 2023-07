Benjamin Côté dans le top 30 au 5 km en eau libre des mondiaux

Le Canadien Benjamin Côté s'est classé au 29e rang du 5 km de nage en eau libre des mondiaux de Fukuoka, au Japon, mardi.

L'athlète de Calgary a terminé le parcours en un temps de 57 min 24 s 10/100 malgré la chaleur aus abords de la plage de Momochi. Il a concédé 30,10 s à son compatriote Eric Hedlin, qui a fini 26e.

L'Allemand Florian Wellbrock, en 53:58,00, est sorti vainqueur de l'épreuve tenue parc de Momochi de Fukuoka. Il a devancé les deux Italiens Gregorio Paltrinieri (54:02,50) et Domenico Acerenza (54:04,20).

J’étais avec tout le monde, je me sentais vraiment bien et je sentais la force dans mes jambes. J’ai profité d’une bonne aspiration à 200 mètres de l’arrivée et j’ai reçu un coup de coude au nez , a dit Hedlin, âgé de 30 ans. Je me suis déplacé sur le côté, j’ai complètement perdu l’aspiration et j’ai vu tout le monde passer devant moi.

Publicité

Pour la dernière des deux courses, la température à la plage de Momochi était bien supérieure à 30 degrés, et Côté a trouvé difficile de concourir par cette chaleur.

Cela m’a un peu déconcerté et c’était assez agressif. Je suppose que je dois m’habituer à avoir la chaleur au visage à quelques reprises , a dit le nageur de 20 ans, qui fait ses débuts dans l’équipe nationale et qui n’en était qu’à sa deuxième course en eau libre, après les essais canadiens tenus en avril.

Je pense que j’ai peut-être été un peu trop prudent au deuxième tour. Je n’ai pas d’expérience au 5 km, alors je ne savais pas exactement comment aborder la course, mais je crois que le fait d’être trop détendu m’a fait prendre du retard et m’a fait perdre trop de temps à essayer de rattraper le peloton. J’ai appris certaines choses, notamment comment composer avec l’eau salée et les vagues provenant des bateaux.

Au 5 km dames, c'est l'Allemande Leonie Beck qui a remporté la victoire. Après un effort de 59 minutes 31 secondes 70/100, Beck s'est imposée au sprint devant la Néerlandaise Sharon van Rouwendal (59:32,70) et la Brésilienne Ana Marcela Cunha (59:33,90), double championne du monde en titre.

La meilleure Canadienne a été Bailey O'Regan, qui a terminé au 33e rang avec un chrono de 62:27,00.

Publicité

L’athlète de 17 ans qui fait aussi ses débuts au sein de l'équipe nationale à ces mondiaux, avait terminé l’épreuve de 10 km au 38e rang.

J’ai beaucoup appris de cette course. On apprend quelque chose dans chaque course en eau libre, et c’était mon troisième 5 km à ce jour , a dit O’Regan. C’est merveilleux. Tout le monde a été d’un grand soutien et d’une grande gentillesse. Honnêtement, je n’aurais pas pu demander mieux pour une première expérience.

Elle a été la plus rapide parmi les juniors et elle était plus proche de la tête que ne l’a été notre nageuse dans cette épreuve, l’année dernière. Elle a participé ici à sa troisième course en eau libre et elle a un avenir dans cette discipline , a expliqué Mark Perry, entraîneur-chef de l’équipe d’eau libre. Pour sa deuxième course en eau libre, Ben a bien écouté et a fait ce qu’il devait faire. Je pense qu’il a un avenir prometteur. Il peut tirer des leçons de cette épreuve, il a seulement perdu le peloton.

Florian Wellbrock et Leonie Beck avaient déjà été titrés au 10 km en eau libre le 15 juillet.

Avec ses quatre titres en individuel, l'Allemagne devrait être la grande favorite de la dernière épreuve de l'eau libre, le relais par équipe mixte prévu jeudi.

Avec les informations de Agence France-Presse