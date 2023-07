Georges St-Pierre se prépare à un retour dans l’octogone

Le combattant Georges St-Pierre se prépare en vue d'un retour dans l'octogone. Six ans après son dernier combat, « GSP » participera à l'événement Fight Pass de l'UFC, en décembre. Il prendra part à un combat de grappling, une discipline dans laquelle les coups sont interdits.

Georges St-Pierre est heureux comme un gamin lorsqu'il se trouve dans un gymnase.

L'entraînement fait toujours partie de sa vie, même s'il n'a pas livré de combat depuis 2017 et qu'il est officiellement à la retraite depuis 4 ans.

Le sérieux est le même, mais je suis conscient que je suis un peu plus vieux. Je ne peux pas faire le même volume d'entraînement que les plus jeunes. Je m'entraîne fort, je me pousse au maximum, mais à 40 ans, on perd un peu au niveau de la récupération. J'ai besoin d'un peu plus de temps que les autres.

Le 9 décembre prochain, à 42 ans, il se mettra de nouveau en danger, même si les coups seront interdits.

Georges St-Pierre s'entraîne en vue d'un combat de grappling, où les coups sont interdits.

La peur est toujours là. Déjà, je ressens la nervosité, mais ce n'est pas pareil. Il y a quelques années, mon but dans la vie, c'était d'être l'homme le plus fort au monde. Là, mes buts ont changé, j'ai d'autres priorités.

Je le fais pour le plaisir de la compétition, mais je suis conscient que ça va affecter mon héritage sportif, donc c'est important pour moi que j'arrive le mieux préparé possible. J'ai une super équipe.

GSP participera à un combat de grappling dont le but est de soumettre son adversaire par des prises et des techniques.

Un sport plus accessible pour la masse selon lui.

Ce n'est pas tout le monde qui veut se faire frapper sur la tête. C'est un sport que oui, ça peut faire très mal. Tu peux tuer avec un étranglement ou tu peux lui briser le bras ou la jambe, mais aussi c'est un sport de contrôle. Tu peux maîtriser quelqu'un sans lui faire du dommage.

Ce qui faisait ma force dans les arts martiaux mixtes, c'est que j'étais bon partout, mais je n'étais pas un spécialiste. Je n'étais pas le plus fort dans une discipline. Là, pour les prochains mois, je vais me concentrer sur me spécialiser et retourner aux sources du jiu-jitsu.

L'UFC veut se servir de sa renommée pour promouvoir ce type de combats.

Si l'adversaire de St-Pierre n'est pas encore connu, le Québécois évoque le nom de Nick Diaz, qu'il a battu à Montréal il y a 10 ans.

Les partisans et l'UFC aimeraient beaucoup que j'affronte Nick Diaz.

Moi, je suis là pour faire plaisir aux partisans. Donc je suis partant. Ça va aider à la promotion de l'événement et ça va aider les jeunes dont c'est le rêve de devenir champion du monde. Ils vont avoir une plus grande plateforme, ça va aider à faire connaître le sport.

Les anciens champions Anderson Silva et Michael Bisping pourraient aussi participer au gala selon St-Pierre.

Il conseille à Elon Musk de ne pas combattre

Le Québécois a aussi récemment entraîné le milliardaire Elon Musk, qui a annoncé son intention de se battre avec Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook.

Les deux se sont échangé leur numéro de téléphone et St-Pierre considère le patron de Twitter et de Tesla comme un ami.

Georges St-Pierre à l'entraînement avec Elon Musk (à droite).

Or, il préférerait que le combat n'ait pas lieu.

Je ne sais pas si le combat va avoir lieu. Personnellement, j'aime Elon Musk, j'ai toujours admiré sa défense de la liberté d'expression et ce qu'il a accompli dans la vie. Selon moi, ce serait mieux qu'il se concentre sur les choses qui peuvent changer le cours de l'humanité.

Il travaille sur des puces dans le corps pour rendre la mobilité aux gens handicapés, il lance des fusées dans l'espace, il travaille à mettre un homme sur Mars... Il m'a dit que ce sera possible dans peut-être dans 7 ou 8 ans. Ce sont des choses trop importantes selon moi pour qu'un homme comme lui subisse des dommages au cerveau. C'est mon opinion, désolé pour les gens qui voulaient le combat.

Mais si Musk insiste, St-Pierre sera dans son camp...

Même si sa priorité est d'abord son propre retour sous les projecteurs.