Profitant de la deuxième et dernière journée de repos du Tour de France 2023, le Québécois Hugo Houle dit se sentir d’attaque pour la dernière ligne droite et n’exclut pas de ravir une étape avant la conclusion de l’épreuve, dimanche, à Paris.

Après avoir lutté contre un virus entre la 6e et la 12e étape, le Trifluvien a démontré, dimanche, qu’il avait retrouvé ses moyens en se classant 13e à l’arrivée de la 15e étape, au sommet de Saint-Gervais.

C’est d’ailleurs dans les environs du Mont-Blanc que Radio-Canada Sports a joint Houle, lundi après-midi, quelques heures avant d’aborder les derniers segments de l'épreuve.

D’avoir retrouvé la santé, hier (dimanche), je me sentais très bien. Aujourd’hui, je me sens bien aussi. Je suis quand même content de m’approcher de Paris et j’apprécie ma journée de repos parce qu’on a une grosse semaine devant nous , a dit Houle en espérant de bonnes performances.

Il s’est d’ailleurs dit encouragé par sa 13e place.

Ça me met en confiance. Le résultat d’hier montre que ma forme est en hausse depuis le début du Tour. L’an dernier, c’est durant la troisième semaine que j’ai gagné une étape. C’est là où je performe le mieux sur les grands tours. Je suis optimiste pour la suite.

L'ambiance est au mieux dans l'équipe Israël-Premier Tech depuis que Michael Woods leur a procuré une victoire d'étape, au Puy-de-Dôme.

Houle est d’autant plus satisfait qu’il s’est retrouvé en bonne compagnie en complétant l’étape aux côtés des Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Guilio Ciccone, Rigoberto Uran et Adam Yates.

3:02 Hugo Houle aborde la semaine à venir au Tour de France 2023

L'empreinte des meneurs

D’ailleurs, Houle n’hésite aucunement à affirmer que l’allure très serrée du classement et la lutte à finir entre le Slovène Pogacar (UAE) et le Danois Vingegaard (Jumbo/Visma), séparés d'à peine 10 secondes au classement général, influencent grandement le rythme de la compétition.

Publicité

La stratégie de Jumbo/Visma est assez simple. Puisqu’ils ont réussi à affaiblir Pogacar l’an dernier avec de gros tempos en montagne, ils croient en cette même stratégie pour cette année , a expliqué Houle, actuellement 46e au classement général.

Quand on a une étape avec trois ou quatre cols dans la journée, ils appliquent un tempo très élevé qu’ils augmentent à chaque nouvelle montée. Ça a pour effet que tous les autres coureurs doivent suivre, parce que si on n’est pas dans le peloton pour profiter de l’aérodynamisme, on doit travailler encore plus fort.

Avec un contre-la-montre mardi et la plus grosse étape de montagne mercredi, avec 5000 m de dénivelé et une arrivée au sommet à Courchevel, Houle pense que l’issue du Tour pourrait se jouer au cours de 48 prochaines heures.

Déjà demain (mardi), ça va être une bagarre royale entre Vingegaard et Pogacar, un contre-la-montre très difficile qui finit dans une montée que j’ai repérée ce matin et qui sera très exigeante en raison de la chaleur. On peut s’attendre à certains écarts.

Mercredi, il faudra être en forme. Après, ça se calme un peu. Le reste de la semaine va être un peu plus légère. Seule l’étape de samedi, avant d’aller à Paris, est un peu plus difficile. Si le classement général n’est pas encore réglé, ça va être une grosse bataille , a-t-il insisté.

Publicité

D’un point de vue personnel, alors que mercredi marquera le premier anniversaire de sa première victoire d’étape au Tour de France, Houle aimerait bien signer un autre coup d’éclat.

Je l’espère, mais ce ne sera pas mercredi. Avec une étape de 5000 m, il faut être réaliste. Ça va être pour les très grands champions. Gagner une étape est toujours difficile, mais je suis convaincu que je serai à l’offensive et que je vous ferai vibrer. J’attaque la semaine en bonne condition.

Il faudra donc garder un œil sur Hugo Houle lors des 19e et 20e étapes, jeudi, et vendredi. Les arrivées à Bourg-en-Bresse et Poligny pourraient ainsi se révéler palpitantes.