Répétition générale de la cérémonie d’ouverture des JO de 2024 sur la Seine

Une quarantaine de bateaux ont défilé lundi matin sur la Seine, à Paris, pour mimer le convoi des délégations et tester durée, distances et prises de vue de cette cérémonie d'ouverture inédite.

Pour la répétition, qui a commencé à 6 h 30, la navigation sur le fleuve avait été stoppée de 4 h à midi.

Trente-neuf bateaux de toutes tailles, représentant fictivement les délégations, ont réalisé deux passages, c'est-à-dire deux fois les six kilomètres entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Les premiers bateaux avaient à bord des passagers munis de pancartes comme pour représenter les délégations, les autres voguaient vides et incognito, dans l'indifférence générale.

Seuls indices de cette répétition sur l'eau, de part et d'autre de ce convoi qui naviguait à 9 km/h, des bateaux semi-rigides assuraient la sécurité (assistance, premiers secours...), notamment la nouvelle brigade Brav-N , avec sa nouvelle vedette.

À l'issue de cette répétition, le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, s'est félicité d'un premier retour très positif et du potentiel dingue de ce parcours sur la Seine. Il faudra tirer les enseignements , y compris en analysant entièrement la répétition avec les bateliers pour voir comment ils ont vécu tout ça .

Ouvrir en mode plein écran Un bateau de retransmission télé pour Olympic broadcasting services sur la Seine pendant la répétition Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Il s'agissait d'un test technique pour minuter le trajet, gérer les distances entre les bateaux, ou encore tester les communications. Il y avait aussi des essais de caméras pour Olympic broadcasting services (OBS), diffuseur télé des JO.

On doit aussi tester une nouvelle manière de filmer la cérémonie , a indiqué Thierry Reboul, directeur des événements et des cérémonies, à l'origine du concept. Un test d'avarie de moteur a été effectué, a-t-il précisé à l'issue de la répétition.

Pas question de voir quoi ce soit du spectacle conçu par le metteur en scène de théâtre Thomas Jolly, car le secret sera gardé jusqu'au jour J de cet événement inédit. Le 26 juillet 2024 à 20 h 24, ce sont plus d'une centaine de bateaux qui transporteront plus de 200 délégations du monde entier.

Les organisateurs misent beaucoup sur cette cérémonie qui, pour la première fois, se tiendra en dehors d'un stade.

Environ 100 000 personnes pourront y assister en payant leurs places sur les quais de la Seine et plusieurs centaines de milliers d'autres en haut des quais gratuitement.