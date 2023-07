Mia Vallée et Pamela Ware au 5e rang du 3 m synchro des Championnats du monde

Les Canadiennes Mia Vallée et Pamela Ware ont terminé dans le top 5 mondial à l'épreuve du 3 m synchro des mondiaux aquatiques de Fukuoka, au Japon.

Ce sont les Chinoises Chang Yani et Chen Yiwen qui ont remporté le titre.

Avec un score de 341,64 points à l'issue de leurs plongeons, les Chinoises de 21 et 24 ans respectivement ont devancé les Britanniques Scarlett Mew Jensen et Yasmin Harper (296,58 pts) et les Italiennes Chiara Pellacani et Elena Bertocchi (285,99 pts).

Au 5e rang, Mia Vallée et Pamela Ware ont obtenu 284,22 points.

Chez les hommes, les Chinois Lian Junjie et Yang Hao ont raflé l'or au 10 m synchro. Il n'y avait pas de duo canadien en finale.

Lian et Yang, âgés respectivement de 22 et 25 ans, ont terminé au 1er rang avec un total de 477,75 points, devant les Ukrainiens Oleksii Sereda et Kirill Boliukh (439,32 pts) et les Mexicains Kevin Berlin Reyes et Randal Willars Valdez (434,16 pts).

Au terme du quatrième jour de compétition, la Chine a déjà remporté sept titres au plongeon dans ces Championnats du monde de 2023.

En 2022, à Budapest, les plongeurs chinois avaient remporté toutes les médailles d'or.

Les Canadiennes au 6e rang

Lundi était présentée l'épreuve acrobatique par équipe de natation artistique, catégorie qui s'est ouverte cette année à la mixité pour la première fois.

Le Canada a terminé au 6e rang avec un total de 205,4900 points, grâce à Jonnie Newman, Raphaëlle Plante, Kenzie Priddell, Kiara Quieti, Claire Scheffel, Florence Tremblay, Olena Verbinska.

Ce sont les Chinois qui l'ont emporté avec une note de 238,0033 points, ils ont devancé les États-Unis (232,4033). Le Japon a fini troisième (220,5867 pts).

La routine acrobatique, introduite au programme des Championnats du monde de natation en 2019, fera son apparition aux Jeux olympiques en 2024.

Pour la première fois, les épreuves par équipe (acrobatique, technique et libre) se sont ouvertes cette année à la mixité, les hommes étant autorisés à intégrer le groupe, dans la limite de deux par équipe. Ce sera également le cas aux JO de 2024.

Les trois équipes médaillées lundi avaient toutes un homme dans leurs rangs.

Un peu plus tôt dans la journée, l'Espagnol Fernandao Diaz del Rio, âgé de 20 ans, est devenu le premier homme champion du monde de natation artistique en solo. Il a remporté l'épreuve acrobatique avec un total de 224,5550 points. Il a devancé l'Américain Kenneth Gaudet (216,8000).

Il n'y avait pas de Canadien en finale.