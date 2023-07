Champion à Wimbledon, Alcaraz gâche la fête pour Djokovic

L’Espagnol Carlos Alcaraz (no 1) a triomphé, dimanche, à Wimbledon, récoltant un 2e titre majeur et privant le Serbe Novak Djokovic (no 2) d’un important chapitre de sa carrière.

Alcaraz a vite oublié un mauvais début de match pour renverser la vapeur et l’emporter 1-6, 7-6 (8/6) 6-1, 3-6 et 6-4 en 4 heures 42 min de jeu d’une rare intensité.

Non seulement Alcaraz a-t-il consolidé sa position de numéro un mondial en privant Djokovic d'un 5e triomphe de suite dans le majeur anglais, mais il l'a aussi empêché d’inscrire son nom dans plusieurs pages du livre des records tennistiques.

Ainsi, le Serbe de 36 ans devra patienter avant de rejoindre Roger Federer pour le nombre de conquêtes sur la gazon anglais (8), la marque absolue de 9 appartenant à Martina Navratilova.

Publicité

Djokovic reste aussi sur 23 victoires en tournois du grand chelem, à égalité avec Serena Williams et à une conquête du record de l’ère Open détenue par la légendaire Margaret Court.

Enfin, il voit aussi s’envoler sa quête de remporter les quatre tournois majeurs au cours d’une même année, lui qui avait déjà remporté les Internationaux d’Australie et Roland-Garros.

Coup pour coup

Djokovic a réussi une percée tôt dans le match avec un bris sur le premier passage au service d’Alcaraz. Il a confirmé à son tour pour mener 3-0 après des échanges électrisants qui ont soulevé la foule.

La manche initiale a pris une tournure à sens unique avec un second bris contre Alcaraz qui demeurait sans réponse face aux assauts de Djoko en route vers un premier acte à 6-1 en seulement 34 minutes.

La seconde manche s’est ouverte en version miroir avec Alcaraz passant en tête 2-0 avec un bris de service. Mais la réponse du vétéran de 16 ans son aîné a été immédiate pour recoller à 2-2 grâce notamment à un échange gagnant de 29 coups!

Publicité

Avec un haut degré d'agilité et d'intensité de part et d'autre, la logique du serveur gagnant a été observée jusqu'au bris d'égalité sans que la moindre occasion de bris supplémentaire ne se matérialise.

Djokovic a bondi en avant 3-0 dans le jeu décisif, mais Alcaraz s'est accroché pour créer l'égalité 3-3. En avant 5-4, il a ensuite vu le Serbe revenir à sa hauteur puis perdre une balle de deux manches à zéro. Deux points plus tard, on revenait à la case départ, l'Espagnol enlevant la manche au bout de deux heures de jeu.

Alcaraz a ainsi mis fin à la séquence de 14 bris d'égalité remportés par Djokovic en tournois du grand chelem.

Ouvrir en mode plein écran Novak Djokovic a parfois à déployer ses ailes pour retourner les coups d'Alcaraz. Photo : Getty Images / Julian Finney

À ce stade de la rencontre, les deux joueurs affichaient un taux identique de 69% de points inscrits sur premières balles de service, deux doubles fautes de chaque côté, 3 bris contre un seul en faveur de Djokovic. Alcaraz était en avant 3-1 pour les as et 25-15 au chapitre des coups gagnants.

Lutte à finir

Dès l'ouverture de la manche suivante, Alcaraz a continué sur sa lancée avec un bris de service pour dicter la conduite des choses en doublant la mise à 2-0 sur son service.

Le 5e jeu de cette troisième manche a donné lieu à un véritable marathon. Pendant près de 27 minutes (26 min 56 s), les deux joueurs se sont disputé un total de 32 points. On a eu droit à un total de 13 égalités et c'est sur sa 7e balle de bris qu'Alcaraz a pris l'avance 4-1 filant ensuite toutes voiles dehors vers une deuxième manche gagnante.

Djokovic qui n'avait été brisé qu'à trois reprises depuis le début du tournoi venait de subir cet affront pour une 4e fois dans cet ultime duel.

Ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir concéder le moindre centimètre dans la quatrième manche. Si bien que c'est sur sa 3e balle de bris du 5e jeu que Djokovic a forgé l'ouverture qui mènera le duel à la cinquième manche décisive.

Puisant dans ce qu'ils leur restait de carburant dans le réservoir, les deux meilleures raquettes au monde ont continué d'échanger coup pour coup. Avec son 5e bris de la journée pour mener 2-1, Alcaraz a pris une option sur l'issue finale non sans devoir y aller de quelques retours aussi fumants qu'acrobatiques.

À noter que Djokovic présente maintenant un dossier à vie de 79-2 après avoir gagné la première manche d'un match à Wimbledon.

La défaite est la première de Djokovic sur le court central du All England Club depuis la finale de 2013 contre l’Écossais Andy Murray.