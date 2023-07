Les Canadiennes Kate Miller et Caeli McKay ont pris le huitième rang de l’épreuve synchronisée à la plateforme de 10 m, dimanche, aux mondiaux aquatiques de Fukuoka au Japon.

Quatrièmes à l’issue de la phase préliminaire, elles ont lentement perdu du terrain après chacun de leurs plongeons de la finale durant laquelle elles ont amassé un total de 279,93 points.

Elles ont ainsi complété la compétition à près de 90 points des médaillées d’or, les Chinoises Chen Yuxi et Quan Hongchan (369,84).

Les Britanniques Andrea Spendolini Sirieix et Lois Toulson (311,76) et les Américaines Delaney Schnell et Jessica Parratto (294,42) ont complété le podium.

Publicité

Plus tard, Pamela Ware, 4e au tremplin de 1 m samedi, et sa partenaire Mia Vallée prendront part à l’épreuve au 3 m synchro.

Du côté masculin, au tremplin de 1 m, la Chine y est llée d'un doublé or et bronze par l'entremise de Peng Jianfeng (440,45 pts) et Zheng Jiuyuan (428,65). La médaille d'argent est allée au Mexicain Juan Manuel Celaya Hernandez (418,30).

Le Canadien Bryden Hattie (311,30) n'a pas franchi l'étape des préliminaires.

Au terme du troisième jour de compétition, la Chine s'est adjugée les cinq premiers titres distribués au plongeon dans ces mondiaux 2023. L'an dernier à Budapest, les Chinois avaient tout raflé dans la discipline.