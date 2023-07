Pamela Ware 4e sur 1 m aux mondiaux aquatiques

La Canadienne Pamela Ware a conclu l’épreuve du tremplin de 1 m au pied du podium, samedi, aux Championnats mondiaux aquatiques de Fukuoka, au Japon.

Douzième à l’issue des préliminaires et qualifiée de justesse pour la finale, Ware a terminé la compétition avec une note globale de 284,40 pts, derrière la Mexicaine Aranza Vasquez-Montano (285,05).

C’est avec son 2e plongeon (69,00) de la finale que Ware a bondi jusqu’à la 3e place qu’elle n’a pas su préserver.

La Chinoise Lin Shan (318,60) a remporté l’or devant sa compatriote Li Yajie (306,35). Elles ont été les seules à franchir la barre des 300 points.

Une autre Canadienne, Mia Vallée (232,15), n’a pas franchi l’étape des préliminaires, son meilleur plongeon, son premier de cinq, lui a valu 50,70 points.

Au 10 m synchronisé, les Canadiens Kate Miller et Nathan Zsombor-Murray ont pris la 5e place, avec un pointage de 290,43.

Les Chinois Feilong Wang et Jiaqi Zhang (339,54) ont gagné l'épreuve, devant les Mexicains Jose Ballesa Isaias et Viviana Del Angel Peniche (313,44) et les Japonais Hiroki Ito et Minami Hitahashi (305,34).

Au 3 m synchronisé, le duo chinois Wang Zongyuan et Long Daoyi ont été sacrés champions du monde.

Avec un pointage de 456,33, ils ont devancé les Britanniques Jack Laugher et Anthony Harding (424,62 pts), en argent, et les Français Alexis Jandard et Jules Bouyer (389,10 pts), en bronze.

Wang avait déjà remporté le titre mondial à cette même hauteur l'an dernier à Budapest, mais avec un autre partenaire.

Le plongeur de 21 ans avait également été sacré champion olympique à Tokyo en 2021, avec encore un équipier différent.

Avec les informations de Agence France-Presse