Mary Spencer en championnat du monde à Québec?

Selon ce qu’a appris Radio-Canada, Mary Spencer se battrait pour le titre vacant IBF des super-mi-moyennes (154 lb), ceinture que Marie-Eve Dicaire a détenue à deux reprises au cours de sa carrière.

Ainsi, les amateurs de boxe pourraient bien être conviés non pas à un, mais bien deux combats de championnat du monde pour cette soirée déjà très attendue.

On se souvient que Dicaire a perdu ce titre aux mains de la Britannique Natasha Jonas en novembre, à Manchester. Or, celle-ci vient de renoncer à cette ceinture mondiale après avoir mis la main sur le titre IBF des mi-moyennes (147 lb).

Un règlement de l’IBF interdit à une même personne de détenir deux de ses ceintures en même temps. Estimant qu’elle avait des ouvertures plus intéressantes à 147 lb – on évoque un face-à-face prochain contre Claressa Shields – Jonas a donc abandonné celle des 154 lb.

En quête d’une adversaire

Pour que le combat de championnat puisse aller de l’avant, il doit recevoir la sanction officielle de l’IBF et doit donc impliquer deux boxeuses parmi les mieux classées sur son échelon mondial.

Spencer (7-1, 5 K.-O.) n’a pas boxé depuis le 16 décembre, à Shawinigan, soirée au cours de laquelle elle s’était inclinée devant la Belge Femke Hermans (16-4, 7 K.-O.) dans un duel pour le titre IBO des 154 lb.

Le plus récent classement de l’IBF place Hermans au rang de première aspirante. Mais voilà, cette dernière soigne une blessure qui la rendrait indisponible pour affronter Spencer, elle-même classée no 3.

La Norvégienne Cecilia Breakhus (no 2), la Britannique Hannah Rankin (no 4) et la Slovaque Ema Kozin (no 5) risquent fort de décliner l’invitation étant donné le court préavis à tout juste un mois de l’événement.

Mais voilà qu’en sixième position pointe la Mexicaine Diana Tapia Castro (6-1, 2 K.-O.). Celle-ci est à présent sous contrat avec le promoteur canadien Three Lions Promotions. Elle a déjà livré deux combats sous cette bannière, l’un d’eux à Hamilton, où elle a infligé un premier revers à Carolyn Redmond (6-1, 3 K.-O.).

Ouvrir en mode plein écran Mary Spencer, déçue, à l'issue de son combat de championnat du monde IBO. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Three Lions s’occupe aussi de Ryan Rozicki que l’on a vu à Montréal contre Oscar Rivas dans le combat mondial des supers lourds-légers (bridgerweights) en octobre 2021. Rivas n'a plus boxé depuis.

Selon ce qu’a appris Radio-Canada, les pourparlers sont déjà bien engagés et une annonce officielle pourrait venir en début de semaine confirmant la présentation d’un combat entre Mary Spencer et Diana Tapia Castro.

Plus de 80% des billets disponibles pour le gala du 19 août ont déjà trouvé preneurs dans un Centre Vidéotron en configuration théâtre.