Evander Kane se dissocie de l’Alliance pour la diversité au hockey

Trois ans après avoir cofondé l'Alliance pour la diversité au hockey (HDA), Evander Kane est préoccupé par la manière dont évolue l'organisation et il choisit de s'en dissocier.

Dans ses premiers jours, l'impact et le rôle de la HDA était significatif. Malheureusement, mes plus grandes préoccupations à propos de notre organisation se sont concrétisées et la HDA est maintenant dirigée et influencée par des membres ayant des agendas individualistes , déplore le joueur des Oilers d'Edmonton dans une déclaration publiée sur son compte Twitter.

L'attaquant dénonce l'approche combative avec d'autres organisations et groupes qui se sont engagés dans des buts similaires .

Rappelons que la LNH a lancé il y a deux semaines une coalition pour l'inclusion des joueurs. En collaboration avec l'Association des joueurs, elle vise à faire avancer l'équité et l'inclusion sur et hors de la patinoire. Elle compte une vingtaine de membres, actifs ou retraités, provenant de la diversité, dont les anciens joueurs P.K. Subban et Anson Carter.

L'Alliance pour la diversité au hockey s'était indignée de cette nouvelle, estimant que la mission de la coalition de la LNH ne s'approchait pas de ses buts et tentait cyniquement de se les approprier.

Kane a mis sur pied la HDA avec six autres joueurs noirs en juin 2020 dans le but d'éradiquer le racisme et l'intolérance dans le sport. Avec Wayne Simmonds, Trevor Daley, Joel Ward, Matt Dumba, Chris Stewart et Akim Aliu, il souhaitait promouvoir son message à tous les niveaux du hockey.