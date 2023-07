La Coupe du monde de ski alpin laisse tomber Lake Louise

La Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) a retiré les épreuves de Lake Louise du calendrier de la Coupe du monde de ski alpin pour la saison 2023-2024. C'est ce qu'a annoncé vendredi Canada Alpin.

Les épreuves de vitesse inscrites les 25 et 26 novembre 2023 étaient à confirmer lors de la publication du calendrier de la FIS en mai.

Le modèle économique pour la Coupe du monde de Lake Louise a été un défi au cours des dernières années, a expliqué Thérèse Brisson, présidente-directrice générale de Canada Alpin. Depuis la saison dernière, nous avons travaillé avec divers intervenants en vue de trouver des solutions.

En dépit de certains progrès, nous avons manqué de temps pour confirmer le financement assez rapidement pour organiser l’événement dans le cadre de la saison 2023-2024 , a-t-elle précisé.

Thérèse Brisson, présidente de Canada Alpin Photo : Équipe Canada

L'espoir d'un retour

La Fédération canadienne espère ramener des épreuves de Coupe du monde dans l'ouest du pays.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires sportifs et financiers, notamment les gouvernements de l’Alberta et du Canada, ainsi que les formidables bénévoles qui soutiennent cet événement depuis de nombreuses années. Nous avons à cœur d'organiser dans l'Ouest canadien des épreuves de vitesse du calendrier masculin. Nous consacrerons notre attention à trouver des solutions pour la saison 2024-2025 et après , a ajouté Mme Brisson.

La station de Lake Louise accueillait des épreuves de Coupe du monde depuis 1980, et de façon annuelle depuis 1993.

Lindsey Vonn à Lake Louise Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

La piste de Lake Louise a été renommée en l'honneur de l'Américaine Lindsey Vonn, qui y a remporté 18 de ses 82 victoires en Coupe du monde, dont sa première en 2004 à l'âge de 20 ans.

La nouvelle génération d'athlètes du circuit vedette de la FIS aura-t-elle l'occasion de dompter la piste Lindsey-Vonn?

Canada Alpin souhaite organiser un événement qui soit viable commercialement, qui soit acceptable d'un point de vue environnemental, et qui puisse léguer un héritage marquant au sport et à la communauté aujourd’hui et pour l’avenir , a conclu Mme Brisson.

C'est un autre coup dur pour la station de Lake Louise dont la résidence Charleston qui hébergeait le personnel a été détruite par un incendie.

Thérèse Brisson est devenue présidente-directrice générale de Canada Alpin en juillet 2020.

La FIS n'abandonne pas pour autant le Canada, car il y aura des épreuves de Coupe du monde en slalom géant à la station Mont-Tremblant, dans les Laurentides au Québec, les 2 et 3 décembre.