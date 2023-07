Les Coyotes de l'Arizona ont mis fin au contrat de l'attaquant Alex Galchenyuk, qui pourrait faire face à la justice après un incident de délit de fuite.

L'équipe de la LNH avait annoncé jeudi que le nom de Galchenyuk avait été soumis au ballottage dans l'objectif de mettre fin à son contrat. L'annonce de vendredi n'était donc qu'une formalité.

Cependant, les Coyotes ont confirmé dans un communiqué que la décision a été prise après que l'équipe eut été informée des allégations contre Galchenyuk.

L'Associated Press et The Athletic ont rapporté jeudi que Galchenyuk a été arrêté le 9 juillet et fait face à de nombreuses accusations. Il a notamment été accusé de délit de fuite après un accident sur une propriété privée, d'inconduite, de désobéissance aux ordres, d'avoir résisté à son arrestation et de menace ou d'intimidation.

Publicité

Nous sommes au courant de l'incident impliquant Alex Galchenyuk et nous condamnons fortement ce type de comportement, ont indiqué les Coyotes. Une fois que le club a été informé des allégations, nous avons immédiatement commencé le processus pour mettre fin à son contrat de la bonne façon en conjonction avec la Ligue nationale de hockey.

Le résultat est que les Coyotes de l'Arizona ont exercé aujourd'hui leur droit de mettre fin au contrat d'Alex Galchenyuk en raison de violations substantielles des termes de son contrat standard de joueur. Le club ne fera aucun autre commentaire pour l'instant.

L'Association des joueurs de la LNH avait déclaré jeudi à l'Associated Press qu'elle révisait la situation.

Les dommages toucheraient seulement la propriété et aucune personne n'aurait été blessée.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Galchenyuk aurait été arrêté dimanche soir, à Scottsdale, puis libéré le lendemain de son propre engagement. Les accusations auraient été déposées lundi et une conférence préparatoire au procès serait prévue le 11 août.

Publicité

Les Coyotes avaient offert un contrat d'une saison d'une valeur de 775 000 $US à Galchenyuk à l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH , le 1er juillet.

Le hockeyeur âgé de 29 ans a marqué 19 buts et récolté 22 mentions d'aide avec les Coyotes en 2018-2019, avant d'effectuer un retour avec eux en 2021-2022. Il a alors inscrit 6 buts et amassé 15 mentions d'assistance en 60 matchs.

Galchenyuk a aussi disputé 11 rencontres avec l'Avalanche du Colorado la saison dernière, passant la majeure partie de l'année avec leur club-école de la Ligue américaine.

Au fil de sa carrière dans la LNH , Galchenyuk a joué pour le Canadien de Montréal, les Coyotes, les Penguins de Pittsburgh, le Wild du Minnesota, les Sénateurs d'Ottawa, les Maple Leafs de Toronto et l'Avalanche.