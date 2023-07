Se dépasser, un obstacle à la fois

Environ 300 Canadiens vont se rendre à Orlando, en Floride, la semaine prochaine, pour participer aux Championnats du monde de Ninja Warrior.

Parmi eux se trouve Béatrice Moyen-Sylvestre, la seule québécoise qui compétitionne au niveau professionnel.

La discipline, qui n’a rien à voir avec les arts martiaux, est née dans le cadre d’une émission de télévision japonaise lancée en 1997, Sasuke. Le concept a été repris dans 18 pays, mais c’est la version américaine qui est diffusée chez nous : American Ninja Warrior, qui en est à sa 14e saison.

Le côté libre, créatif et intense du ninja a créé un engouement qui a fait pousser, un peu partout dans le monde, des ligues de compétitions organisées. C’est aussi le cas au Canada avec la Canadian Ninja League et au Québec, avec la Ligue Ninja Québec ( LNQ ).

Ancienne coureuse sur piste et adepte d’escalade, c’est un peu par hasard que Béatrice Moyen-Sylvestre s’est mise à la course à obstacles.

J'ai commencé le Ninja Warrior en 2019, se rappelle l’athlète de 29 ans. Je cherchais une activité de fin de semaine et je suis tombée dessus par hasard. Ce qui m'a attiré tout de suite dans ce sport, c'est le fait que c'est très ludique en même temps que tu forces et que tu es essoufflé. C'est un ramassis de plusieurs éléments du sport.

La jeune femme détient une aisance naturelle pour cette discipline et on lui conseille rapidement de tester ses habiletés lors d’une compétition.

L’initiation à la compétition a été assez drastique dans mon cas, précise Béatrice Moyen-Sylvestre. J'ai découvert qu’il s’agissait des qualifications pour les mondiaux. Je les ai gagnés!

La compétitrice dans l’âme a sauté à pieds joints dans l’aventure, et s’est mise plus sérieusement à l’entraînement pour sa première participation à des Championnats du monde.

Nécessairement, tu es impressionné. Tu vois des gens qui signent des autographes parce qu'ils sont connus dans le milieu du Ninja Warrior, tu vois des gens faire des mouvements que tu n’aurais jamais pensé être possible.

Avec ses bons résultats, elle est obligée de compétitionner chez les professionnels dès 2021.

Ce que ça veut dire, c'est que tu compétitionnes avec les mêmes filles qu'on voit à l'émission American Ninja Warrior. Le niveau chez les professionnels est vraiment plus impressionnant. On compétitionne contre les meilleurs. On passe de la meilleure des poches à la pire des meilleures, souligne en riant l’athlète. C'est quand même plus motivant parce que tu dois toujours t'améliorer.

Elle termine 9e dans cette catégorie en 2021 et 14e en 2022.

Ouvrir en mode plein écran Béatrice Moyen-Sylvestre (au centre) sur le podium d'une compétition de la Ligue Ninja Québec Photo : Facebook/Maestrem Ninja Gym

En 2023, elle réalise une saison parfaite dans la Ligue Ninja Québec et elle sera à Orlando du 26 au 30 juillet pour participer aux mondiaux, organisés par la Ultimate Ninja Athlete Association ( UNAA ).

Avec l'augmentation du niveau, mon objectif serait de me rendre encore en finale cette année, précise Béatrice Moyen-Sylvestre. Parce que d'une année à l'autre, c'est de plus en plus difficile de se frayer une place en finale. Chaque année, les cinq meilleurs amateurs s’ajoutent aux professionnels.

Au Canada, 2 autres femmes seulement compétitionnent chez les professionnelles alors qu’ils sont 19 chez les hommes, dont 4 Québécois.

Le Ninja Warrior est particulièrement populaire aux États-Unis et au Canada, mais aussi en Australie, à Hong Kong, aux Philippines. On retrouve aussi quelques compétiteurs pros en Italie et à Lyon en France.

Courir, sauter, s’accrocher, tomber et se relever

Le côté ludique est ce que l’on remarque en premier dans le Ninja Warrior. Les participants s’entraînent et compétitionnent dans des gyms qui ressemblent à de grands centres d’amusement pour adultes.

Le sport est toutefois plutôt technique et emprunte des mouvements ou habiletés à la gymnastique, au parkour et à l’escalade. Le sentiment de liberté semble être le facteur qui plaît particulièrement aux adeptes.

C’est un sport où tu peux te suspendre comme tu veux, t'accrocher où tu veux et il y a beaucoup moins de règlements , précise Mathieu Mayrand, vice-président de la LNQ et directeur général du Voltizone à Mascouche.

C'est un peu plus "freestyle". C’est à toi de découvrir, c'est quoi tes capacités , ajoute-t-il.

Lorsqu’elle n’est pas au gymnase, Béatrice Moyen-Sylvestre est ingénieure biomédicale. Le Ninja Warrior comble son besoin de créativité.

En tant qu'ingénieur, résoudre des problèmes, ça fait partie des choses qu'on aime dans certains sports comme l'escalade et le Ninja Warrior. En compétition, on n’a pas le droit d'essayer le parcours, tu dois l'imaginer dans ta tête, essayer de comprendre quelle serait la meilleure manière de passer à travers l'obstacle devant toi , explique la femme de 29 ans.

Ouvrir en mode plein écran Béatrice Moyen-Sylvestre lors d'une compétition au Maestrem Ninja Gym Photo : Facebook/Maestrem Ninja Gym

Les femmes et les hommes se mesurent au même parcours et aux mêmes obstacles. La force de l’un peut être compensée par la flexibilité ou l’agilité de l’autre, ce qui ne déplaît pas du tout à la ninja professionnelle.

C'est important pour moi que ça soit le même parcours, mentionne l’athlète. Quand je suis au travail, je fais les mêmes choses qu'un homme. Pourquoi ce devrait être différent quand je fais un sport professionnel? Je trouve que c'est motivant de se dire, je me dépasse en tant qu’humain.

Elle n'est pas la seule à vouloir dépasser ses limites. Le nombre d’athlètes qui participent à des compétitions de la LNQ a doublé depuis sa création en 2019. Plus de 300 athlètes de tous les âges ont participé à des compétitions lors de la dernière saison. Quant à la Canadian Ninja League, elle compte actuellement 840 membres.

Plusieurs gyms offrent des cours de ninja, pour les enfants et les adultes, et certains ont développé des camps de jour dédiés à la discipline.

Des écoles offrent aussi des concentrations sport-études en Ninja, dont à Granby, Boucherville et Laval.

Même si le sport s’organise, l’esprit de liberté et de communauté semble persister.

Pendant les entraînements, les gens se donnent des trucs, remarque Béatrice Moyen-Sylvestre. Même en compétition, entre les gyms qui sont supposés être des compétiteurs, à la fin les gens de plein d’équipes différentes se donnent des trucs ou de nouveaux défis pour s'améliorer ensemble.

Le but, c’est de se battre soi-même, explique Mathieu Mayrand. Ce n’est pas de la faute de ton compétiteur si tu as raté un obstacle.