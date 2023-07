L’équipe canadienne a une tradition d’excellence devant son filet, de Karina LeBlanc à Stephanie Labbé. C’est au tour de Kailen Sheridan de poursuivre cette tradition. Elle est la gardienne no 1 de l’équipe canadienne à la Coupe du monde de 2023.

La gardienne de Whitby en Ontario, âgée de 27 ans, a un contrat NWSL avec le Wave de San Diego.

L’entraîneur du Wave a dit de Kailen qu’elle était la meilleure gardienne au monde. Je ne vais pas le contredire , a dit Bev Priestman, l’entraîneuse de l’équipe canadienne.

Sheridan a disputé 22 des 25 matchs de l’équipe nationale depuis les JO de Tokyo, après que Stephanie Labbé ait annoncé sa retraite.

Vendredi, Sheridan a été devant son filet pour les 90 minutes du septième match préparatoire du Canada, 7e au monde, pour la Coupe du monde, face à l’Angleterre, no 4 au monde.

Nous avons été gâtées par la qualité de nos gardiennes, a souligné Christine Sinclair. Kailen a attendu longtemps que l’occasion se présente pour montrer ce qu’elle sait faire à ce niveau.

Kailen Sheridan a une fiche de 35 victoires dans l’uniforme de l’équipe nationale, dont 17 jeux blancs, et a été la gardienne partante de 30 matchs.

Son parcours international a commencé en 2016 dans un match contre l’Islande, une victoire de 1-0. Elle a ensuite participé à huit matchs du Canada entre 2017 et 2020.

C’est en 2021 que sa contribution augmente, avec 7 matchs, 15 en 2022 et 4 jusqu’à maintenant en 2023.

Kailen et Stephanie étaient nos deux gardiennes de confiance à Tokyo, se rappelle Bev Priestman. Stephanie a eu le poste de no 1. Mais l’expérience vous permet de progresser. Kailen doit aborder la Coupe du monde avec calme et détermination.

Kailen doit se souvenir de ce qui lui a permis d’en arriver là, et jouer comme elle en est capable.

Christine Sinclair apprécie le calme dont fait preuve la gardienne canadienne devant son filet.

Elle nous apaise par son calme. Elle est positive, elle a une personnalité très attachante, explique la capitaine de l’équipe. Sur le terrain et en dehors, elle apporte une belle énergie, une légèreté sans pour autant aller trop loin.

Ouvrir en mode plein écran Christine Sinclair et Kailen Sheridan (à droite) Photo : Getty Images / Masashi Hara

Kailen Sheridan avait été la gardienne remplaçante de l’équipe lors de la dernière Coupe du monde, en 2019 en France.

Cette fois-ci, elle est la no 1 de l’équipe, et aura comme remplaçantes Sabrina D'Angelo et Lysianne Proulx de Boucherville au Québec qui n'a pas d'expérience internationale.

Je sais très clairement ce qu’on attend de moi.

Peu importe mon statut au sein de l’équipe, je vais toujours me donner à fond, affirme-t-elle. Je veux mériter mon poste, et donner le meilleur de moi-même.

Je veux travailler fort et motiver l’équipe, et je sais que les efforts des filles sur le terrain vont me motiver, explique-t-elle. C’est ce qui fait qu’on a toujours eu de bonnes gardiennes. On se pousse mutuellement à se dépasser.

Kailen Sheridan a été nommée Gardienne de l’année 2022 dans la NWSL , la première joueuse canadienne à recevoir cet honneur.

En juillet 2022, elle a reçu le titre de meilleure gardienne du championnat qualificatif de la CONCACAF qui a permis aux Canadiennes de se qualifier pour la Coupe du monde de 2023.