Michal Kwiatkowski remporte la 13e étape du Tour de France

Le Polonais Michal Kwiatkowski a vaincu en solitaire l'ascension du Grand Colombier lors de la 13e étape du Tour de France au départ de Châtillon-sur-Chalaronne, en ce jour de la Bastille.

Le Canadien Hugo Houle, qui a fait partie de l'échappée pendant une bonne partie du parcours, a quant à lui pris la 32e place de l'étape. Après sa 20e position lors de la troisième journée, c'est son meilleur résultat dans cette édition de la Grande Boucle.

C'est la deuxième victoire d'étape de la carrière de l'ancien champion du monde et sa première avec une arrivée au sommet.

Au classement général, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune, mais une attaque de son plus proche rival Tadej Pogacar dans les 400 derniers mètres a permis à ce dernier de grapiller 4 secondes.

Le Slovène a obtenu 4 secondes de bonification avec sa 3e place. Résultat : l'écart est maintenant de 9 secondes entre les deux prétendants.

Il s'agit d'une deuxième bonne performance pour les Canadiens en moins d'une semaine après la victoire d'étape de Michael Woods dimanche après une ascension spectaculaire du puy de Dôme, dans la neuvième étape.

Houle s'est détaché du peloton avec une vingtaine d'autres coureurs à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Plusieurs avaient tenté leur chance en début d'étape, mais le rythme très élevé du peloton ne leur a pas permis de se créer une bonne avance.

L'équipe UAE Team Emirates, dont font partie Pogacar et Adam Yates, a choisi de rester en tête du peloton, tout en maintenant une certaine pression sur le groupe de tête.

Houle dans la course

À 60 kilomètres, Israël-Premier Tech a confirmé les intentions d'Hugo Houle en lui demandant d'économiser ses forces en vue de l'ascension finale du Grand Colombier. C'est important que tu conserves tes énergies. Jusqu'au pied de la dernière ascension, c'est économies, économies, économies , lui a-t-on fait savoir lors d'une communication radio.

Peu à peu, les meneurs se sont bâti une avance allant jusqu'à 4 minutes sur le reste du groupe à 25 kilomètres du fil d'arrivée.

L'écart s'est maintenu au début de l'ascension finale de 17,4 kilomètres avec une pente moyenne de 7,1 %.

Dans la fournaise, avec plus de 30 degrés à l'ombre, le Polonais de 33 ans a réussi à se détacher à 11 kilomètres du fil dans la pyramide du Bugey envahie par des spectateurs particulièrement enthousiastes. Houle et quelques autres coureurs ont été relégués à près de deux minutes. Cela a mis fin à leurs espoirs de victoire. Ils ont été rattrapés par le peloton à 7 kilomètres du but.

Seul aux commandes, Kwiatkowski a été dominant jusqu'à la fin et a conclu en solitaire ce 13e chapitre 47 secondes devant ses plus proches poursuivants.

C'était une expérience complètement folle. Sans le public je ne l'aurais pas emporté. Il m'a poussé jusqu'au sommet , a commenté le champion du monde 2014 qui s'était déjà imposé sur le Tour en 2020, à La Roche-sur-Foron, devant son coéquipier Richard Carapaz. J'ai pu savourer cette fois , a-t-il ajouté. Les Français n'ont pas réussi à briller en ce jour de fête nationale et ont tous perdu du temps sur les premiers, que ce soit Romain Bardet et Thibaut Pinot, loin derrière, mais aussi David Gaudu, 16e de l'étape à près d'une minute de Pogacar.

À compter de samedi, les cyclistes s'attaqueront à quatre étapes en terrain montagneux, dans les Alpes.

Par ailleurs, le sprinteur australien Caleb Ewan a abandonné au cours de l'étape. Distancé à plus d'un quart d'heure des hommes de tête avec son équipier Frederik Frison, le quintuple vainqueur d'étape a fini par jeter l'éponge à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée.

Avec les informations de Agence France-Presse