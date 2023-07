Blessé au dos, le Canadien Rylan Wiens se retire des mondiaux de plongeon

Le plongeur canadien Rylan Wiens s'est retiré des mondiaux de plongeon à Fukuoka, au Japon, après avoir récemment subi une blessure au dos.

L'athlète de 21 ans de Pike Lake, en Saskatchewan, est détenteur du record canadien à la plateforme de 10 m et forme un duo avec Nathan Zsombor-Murray en plongeon synchronisé.

Peu de détails ont filtré au sujet de l'importance de sa blessure, mais Plongeon Canada a confirmé tard jeudi soir que Wiens ne prendra pas part à la compétition au Japon.

Le plongeur a obtenu la médaille de bronze à la plateforme de 10 m en solo lors de la Coupe du monde de Tokyo en 2021. À ses débuts olympiques, au Japon, il a pris le 18e rang.

Au 10 m synchronisé, Wiens et Zsombor-Murray ont décroché le bronze lors des mondiaux l'été dernier, devenant ainsi le premier duo canadien à grimper sur le podium à cette épreuve.

Le duo canadien composé de Rylan Wiens et de Nathan Zsombor-Murray

On a cliqué immédiatement. L'an dernier était notre première saison complète. Budapest était notre deuxième épreuve ensemble et nous avons remporté le bronze, et ensuite l'argent aux Jeux du Commonwealth , a raconté Ryan Wiens en juin dernier.

Ç'a été une année incroyable et nous avons encore le podium bien en vue. Peu importe la marche, je serai heureux.

Il n'a pas pris part aux Championnats nationaux en raison d'une blessure tenace au cou. Il affirmait pouvoir être rétabli d'ici au début des mondiaux, mais sa blessure au dos le force à déclarer forfait.

Des sources ayant connaissance de la situation indiquent que l'équipe nationale ne veut prendre aucun risque pour les prochains événements internationaux, un an avant l'ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Ces mondiaux représentent la première chance pour les athlètes d'acquérir des places de quota pour le Canada pour les JO. Les athlètes qui se classeront parmi les 12 premiers dans une épreuve individuelle et dans les trois premiers en synchronisé aux mondiaux aquatiques assureront des places pour leur pays aux JO.

La compétition de plongeon débute vendredi et se déroule jusqu'au 22 juillet. Le Canada compte sept représentants.

Les Championnats du monde se tiendront du 14 au 30 juillet, à Fukuoka, au Japon. En plus du plongeon, la natation, le water-polo, la natation artistique, le plongeon de haut vol et la nage en eau libre seront les autres disciplines au programme.

