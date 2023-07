CAMO natation : « Ça a créé une onde de choc », dit Katerine Savard

Katerine Savard a expliqué qu'elle espère aider à changer les choses à long terme dans le club CAMO natation, dont elle est membre du conseil d'administration depuis jeudi soir.

Depuis le Japon, où elle se prépare pour les mondiaux, la nageuse a réagi vendredi matin à la situation au club et a expliqué ce qui l'a poussée à poser sa candidature pour un poste au nouveau C. A.

Je suis fière de pouvoir faire partie du prochain conseil d’administration. J'espère mettre ma touche et que ça apporte du positif , a-t-elle dit en entrevue.

On a su la nouvelle la semaine dernière. C’est sûr que ça a fait une onde de choc un peu partout, a-t-elle admis. On a été très bien accompagné, la fédération a été derrière nous, autant Natation Canada que la fédération Natation Québec, la Ville aussi.

Ouvrir en mode plein écran Katherine Savard (à gauche) réagit à la situation au club de natation CAMO. Photo : Société Radio-Canada

En discutant avec les autres, on a réalisé qu’il n’y avait pas nécessairement de nageurs, qu’il n’y avait pas nécessairement de personnes qui représentaient les nageurs séniors. C’est un point de vue intéressant qu’on a eu de penser à mettre quelqu’un sur le C. A. Et différentes personnes m’ont proposé de poser ma candidature , a-t-elle ajouté.

J’ai réfléchi, j’ai posé différentes questions, puis je pense que c’était une bonne idée de poser cette candidature , a-t-elle renchéri.

Avec l’expérience que j’ai, avec les différents environnements dans lesquels j’ai évolué, j’espère apporter du mien, puis pouvoir faire une différence pour le bien de tous. Ce n’est pas juste pour la situation qu’il y a en ce moment. Mais je pense qu'à long terme, il y a des choses qu’on peut apporter. Et c’est ce que j’aimerais faire.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur Greg Arkhurst entouré de ses nageuses Katerine Savard et Marie-Sophie Harvey Photo : Courtoisie : Facebook / Camo

Au centre des remous, il y a son entraîneur, l'entraîneur-chef du club CAMO natation, Greg Arkhurst, dont le contrat n’a pas été renouvelé.

Greg a toujours été un bon entraîneur pour moi, je n’ai jamais vu de problème ni avec les entraîneurs ni avec les nageurs sur le bord de la piscine à CAMO. Donc, on avait beaucoup de questionnements , a dit Savard.

En ce moment, c’est vraiment stand by, a-t-elle ajouté, prudente. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Tout le monde est en train de mettre différentes choses en place pour essayer de régler tout ça.

Comme je n’étais pas au C. A., je ne suis pas vraiment au courant de ce qui s’est passé dans le passé. À partir de maintenant, je vais voir ce qui en est, ce qu’on met en place. Puis mon rôle va commencer à partir de maintenant , a-t-elle indiqué.

C’est difficile pour moi de comprendre tout ce qui s’est passé, mais j’espère obtenir plus d’explications et pouvoir avoir ma propre opinion là-dessus.

Un objectif clair

La situation au club CAMO aurait pu nuire à la concentration des athlètes à l'approche des mondiaux, qui s'amorcent vendredi au Japon.

Notre entraîneur a été très bon avec nous pour nous garder concentrées, a expliqué Savard. Dans notre groupe d’entraînement, ça s’est quand même assez bien déroulé. On savait qu’on partait pour le Japon, c’était vraiment notre focus. Une chance qu’on a eu tout le monde derrière nous.

La mission reste la même pour moi. C’est sûr que les objectifs que j’ai pour mon pays, pour moi-même, qu’on a établis avec mon entraîneur depuis plusieurs mois, sont les mêmes. C’est de bien performer.