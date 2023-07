Une autre médaille d’argent pour Brent Lakatos

Après l'argent au 400 m T53 mardi, le Québécois Brent Lakatos a répété l'exploit, vendredi, au 1500 m T54, aux mondiaux de para-athlétisme à Paris.

L'athlète originaire de Dorval a franchi la distance en 2 min 52 s 7/100, 75 centièmes derrière le médaillé d'or, le Suisse Marcel Hug. Le septuple champion paralympique, déjà sacré au 5000 m T54 lundi dans la capitale française, a mené la course de bout en bout et a amélioré de plus de 8 s son propre record des mondiaux.

Au lancer du disque F41, la Canadienne Charlotte Bolton s'est classée 8e de la finale.

Radio-Canada Sports présente en webdiffusion les Championnats du monde de para-athlétisme jusqu'au 17 juillet, tous les jours à compter de 12 h 30 (HAE).

Plus tard vendredi, les Canadiens Amanda Rummery et Thomas Normandeau participeront respectivement à la finale féminine et masculine du 400 m T47.

Dans les résultats de la matinée, un autre record du monde est tombé au lancer du javelot F34 (paralysie cérébrale) grâce au jet de 40,27 mètres de l'Iranien Saeid Afrooz. Son précédent record s'élevait à 40,05 mètres.

Avec les informations de Agence France-Presse