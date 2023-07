CAMO natation se choisit un nouveau conseil d’administration

Le club CAMO natation peut se permettre de rêver à de jours meilleurs, après plusieurs semaines dans la tourmente. Une centaine de personnes ont participé jeudi soir à une assemblée générale extraordinaire en formule hybride pour élire un nouveau conseil d’administration.

Treize membres, dont la nageuse Katerine Savard, ont été élus. Un bon mélange de jeunesse et d’expérience , relate le directeur général de la Fédération de natation du Québec (FNQ), Francis Ménard. Certains sont athlètes, d’autres gestionnaires d’entreprise.

Trois d’entre eux sont aussi considérés comme externes à l’organisation, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de lien particulier avec CAMO natation, outre un intérêt pour le sport. Ce qui est sain comme gouvernance , ajoute M. Ménard.

Les gens ont compris l’état d’esprit dans lequel le club était. Il n’y a pas eu de questions qui étaient difficiles à répondre. L’état de la situation était connu. Honnêtement, c’est rafraîchissant de voir qu’il y a eu plus de candidatures que de postes [à combler]. Je pense qu’il y a une belle énergie qui se dégage. Ça a été exprimé que les gens étaient contents de tout ça , se réjouit-il.

MEMBRES CONSEIL ADMINISTRATION Julien Roy-Lavallée

Katerine Savard

Claude Lamoureux

Nathalie Sauvageau

Nathanaël Vallerand

René Turcot

Alexia Pham Spickler

Victor Dagenais

Lucie Breault

Vincent Ramsay

Daniel Ivancu

Annick Tourangeau

Mathieu Ionescoux

Une des priorités au cours des prochaines semaines pour le nouveau C.A. sera de décider s’ils placent le club sous tutelle. Dans ce cas, la FNQ l’aidera à embaucher un administrateur indépendant.

Publicité

L’organisation, une des plus importantes dans le monde de la natation au Québec, est prise dans une tempête depuis le début du mois. En quelques semaines seulement, le contrat de son entraîneur-chef, Greg Arkhurst, n’a pas été renouvelé et l’ensemble des membres du conseil d’administration ont démissionné.

Ce raz-de-marée de départs a forcé la FNQ à tenir cette assemblée générale extraordinaire, dont l’unique point à l’ordre du jour était d’élire les nouveaux membres du C.A. L’Institut sur la gouvernance des organisations privées ou publiques (IGOPP) a été mis à contribution pour assurer le déroulement de la soirée dans les règles.

La convocation a été publiée par le président démissionnaire, Selvin Cortez, même si les derniers membres ont choisi de ne pas organiser l’assemblée. Cette convocation est ma dernière action à titre de président , écrivait-il en après-midi.

Des tensions depuis des mois

Un conflit entre le conseil d’administration précédent et l’entraîneur-chef Greg Arkhurst a été exposé lorsqu'un rapport de l’Officier des plaintes, l’organisme qui traite les plaintes d’abus et de harcèlement dans le sport québécois, a été déposé au printemps.

Confidentiel, seule une poignée d’intervenants dans le dossier ont accès au contenu du rapport. Le conseil d’administration de CAMO natation a été avisé que des sanctions touchaient son entraîneur-chef, mais pas de ce qui lui était reproché.

Publicité

À la suite de la réception d’une lettre de la FNQ demandant de mettre en place des outils de contrôle pour éviter qu’une situation similaire ne se reproduise, près de la moitié des membres du C.A. ont démissionné.

La situation a continué de se dégrader dans les semaines qui ont suivi. D’autres ont aussi choisi de quitter leur poste.

Devant ce quasi-vide administratif, une rencontre a été organisée entre la Ville de Montréal, la FNQ et les membres restants du conseil d’administration. Deux jours avant celle-ci, Greg Arkhurst est informé que son contrat ne sera pas renouvelé au terme de la saison.

Au début de la rencontre, trois entraîneurs du club remettent leur démission en soutien à leur collègue. Le directeur général de la FNQ , Francis Ménard, indique aux membres du C.A. qu’ils n’ont plus la légitimité pour poursuivre et leur propose de remettre leur démission et de tenir une assemblée générale extraordinaire pour leur trouver des remplaçants.

Deux heures plus tard, tous les membres ont annoncé leur départ.

Greg Arkhurst, lui, conteste le non-renouvellement de son contrat et a retenu les services d’une avocate. La contestation a été transmise à la fédération jeudi. Celle-ci l’enverra par la suite au conseil d’administration qui prendra le dossier en charge.

Des parents préoccupés

Des parents d’enfants fréquentant CAMO natation exigent des réponses concernant les bouleversements que connaît l’organisation.

Une quarantaine d’entre eux ont fait parvenir mercredi une lettre, dont Radio-Canada Sports a obtenu copie, au directeur général de la Fédération de natation du Québec, à la Ville de Montréal et à M. Arkhurst dans laquelle ils se disent préoccupés par la situation du groupe junior féminin.

L’entraîneure du groupe, Dominique Longtin, a annoncé son départ à la fin de la saison. Il n’est toutefois pas relié aux autres démissions d’entraîneurs.

Nous nous questionnons sur les démarches qui ont été faites par CAMO natation afin de tenter d’accommoder les raisons personnelles qui ont poussé Dominique à annoncer son non-retour pour la prochaine saison et, surtout, sur le plan de CAMO natation pour la prochaine saison qui débute dans moins de deux mois , écrivent-ils.

Mme Longtin a occupé diverses fonctions au sein de CAMO natation pendant près de deux décennies. Les parents du groupe de nageuses de 14 à 19 ans parlent d’elle comme d’une entraîneure hautement performante et qualifiée , ainsi que d’un modèle pour nos filles .

Nous sommes ébranlés suite à la nouvelle de son non-retour, en plus des autres développements récents qui soulèvent des questionnements. Dans ce contexte, nous sommes déçus de l’absence d’explications par rapport à la situation , poursuivent-ils.