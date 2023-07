L’organisation du CF Montréal souhaite propulser les joueuses de soccer vers les niveaux supérieurs et établir l’équité entre les athlètes masculins et féminins. C’est ce qui est ressorti de son panel sur l’équité dans le monde du sport, jeudi.

Pour l’occasion, des acteurs du milieu et les joueuses du programme féminin de l’Académie du CF Montréal (Programme Excel féminin) étaient réunis pour discuter des enjeux dans la pratique du soccer chez les femmes.

Selon les panélistes, le manque d'équité et d'accompagnement des athlètes féminines est problématique.

On veut que les filles aient la même vitrine et la même visibilité que les garçons , explique le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais.

Selon lui, la solution passe notamment par le développement d'athlètes féminines dans le cadre de programmes comme celui mis de l'avant par le CF Montréal.

Gabriel Gervais espère que le Programme Excel féminin servira de tremplin pour propulser les joueuses au prochain niveau, qu'il soit universitaire ou professionnel.

D’ailleurs, il ne ferme pas la porte à l’idée d’éventuellement rapatrier les équipes de l'Académie sous un même toit, soit celui du Centre Nutrilait où le grand club s’entraîne.

Le défi c'est que le Centre Nutrilait est trop petit pour accommoder les équipes féminine et masculine en plus du grand club. On a des plans potentiels d'agrandir les infrastructures du centre , précise M. Gervais.

L’importance du développement chez les femmes

L’ancien joueur de soccer et directeur Culture soccer du CF Montréal, Patrick Leduc, soutient que la mission de l’Académie est de développer le talent autant chez les garçons que chez les filles.

Elles ont besoin de visibilité et de soutien de la communauté. C’est d'exposer aux meilleures conditions d'entraînement, de soutien et d’encadrement autant les gars que les filles , indique Patrick Leduc.

Un exemple de visibilité est le voyage que les joueuses du Programme Excel féminin ont fait en France plus tôt cette année. Durant leur périple, elles ont affronté quatre clubs parisiens de haut niveau et sont rentrées au bercail avec une fiche de trois victoires et un verdict nul.

Pour Esther Brossard, qui fait partie du programme, ce voyage a aussi permis aux joueuses de découvrir le style de jeu européen.

Depuis que l’Académie nous aide, ça se passe bien. On a plus de soutien financier et on se sent plus encadrée. Ça nous permet de nous concentrer sur le jeu , indique-t-elle.

Brossard rêve de porter l’uniforme du CF Montréal et se dit prête à tout pour propulser sa carrière au niveau supérieur. Elle espère pouvoir se démarquer pour éventuellement joindre les rangs d’une équipe professionnelle ou universitaire.

Mais la quête de l’équité dans le monde du soccer sera encore un combat dans les prochaines années selon les panélistes sur place.