Accusé de plusieurs délits, Alex Galchenyuk est libéré par les Coyotes

Les Coyotes de l'Arizona ont libéré l'attaquant Alex Galchenyuk, jeudi, moins de deux semaines après lui avoir accordé un contrat d'une saison.

Les Coyotes de l'Arizona ont inscrit le nom d'Alex Galchenyuk au ballottage dans l'objectif de résilier son entente, a déclaré l'équipe par voie de communiqué. Le club n'émettra pas d'autres commentaires pour l'instant.

Selon ce que The Athletic a appris du service de police de Scottsdale, Galchenyuk a été arrêté le 9 juillet et fait face à de nombreuses accusations. Il a notamment été accusé de délit de fuite après un accident sur une propriété privée, d'inconduite, de désobéissance aux ordres, d'avoir résisté à son arrestation et d'intimidation.

Il aurait été arrêté dimanche soir, puis libéré le lendemain de son propre engagement. Les accusations auraient été déposées lundi et une conférence préparatoire au procès serait prévue le 11 août.

Publicité

Les Coyotes avaient offert un contrat d'une saison d'une valeur de 775 000 $US à Galchenyuk à l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH , le 1er juillet.

Le hockeyeur de 29 ans a marqué 19 buts et récolté 22 mentions d'aide avec les Coyotes en 2018-19, avant d'effectuer un retour avec eux en 2021-22. Il a alors inscrit six buts et amassé 15 mentions d'aide en 60 parties.

Galchenyuk a aussi disputé 11 rencontres avec l'Avalanche du Colorado la saison dernière, passant la majeure partie de l'année avec leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

Galchenyuk a joué pour le Canadien de Montréal, les Coyotes, les Penguins de Pittsburgh, le Wild du Minnesota, les Sénateurs d'Ottawa, les Maple Leafs de Toronto et l'Avalanche au fil de sa carrière dans le circuit Bettman.