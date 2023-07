Summer McIntosh participera à quatre épreuves aux mondiaux

La nageuse canadienne Summer McIntosh prendra le départ de quatre épreuves aux Championnats du monde de World Aquatics, qui débutent vendredi à Fukuoka, au Japon.

La jeune Ontarienne sera en action au 400 m style libre, au 400 m quatre nages individuel, au 200 m papillon et au 200 m style libre, selon les informations obtenues par CBC Sports. Elle jouera également un rôle important dans les équipes de relais canadiennes.

Nous tentons de gérer son programme pour qu’elle puisse être à son meilleur, mais aussi pour qu’elle ait la chance de courir contre les meilleures , a indiqué Brent Arckey, qui entraîne la Torontoise à Sarasota, en Floride.

McIntosh fait partie des 28 Canadiens qui peaufinent leur préparation pour les mondiaux au Centre aquatique universitaire de Chukyo. L’équipe s’est rassemblée à cet endroit avant de se rendre à Fukuoka pour le début des compétitions de natation, le 23 juillet.

On essaie de faire atterrir l’avion maintenant. Ce sont des détails, comme s’assurer d’être reposés et de prendre soin de nous , a expliqué Arckey.

Ouvrir en mode plein écran Brent Arckey a entrainé la nageuse canadienne Summer McIntosh à Sarasota, en Floride, au cours de la dernière année. Photo : Radio-Canada / Devin Heroux/CBC Sports

Il y a beaucoup de spéculation dans le monde de la natation concernant le programme de McIntosh aux mondiaux, et si elle y disputera quatre ou cinq épreuves individuelles.

La nageuse de 16 ans ne participera finalement pas au 200 m quatre nages individuel, même si elle a enregistré le temps le plus rapide sur cette distance cette année (2 min 6,89 s). Cette marque, obtenue dans le cadre des essais canadiens au printemps dernier, constitue un record du monde junior.

En raison de son programme déjà chargé, la décision a été prise de ne pas l’inscrire à cette épreuve pour lui permettre de mieux récupérer.

Cette fois-ci, le 400 m style libre et le 400 m quatre nages auront lieu au début et à la fin [des mondiaux]. C’est la chose la plus difficile à faire de se préparer à deux épreuves de 400 m tenues à huit jours d’écart , a expliqué Arckey.

Selon l'entraîneur, ce plan n’est pas nécessairement représentatif de celui qui sera mis en place pour les Jeux olympiques de Paris, l’été prochain.

Ça fait partie de la préparation en vue de Paris. C’est différent. Les épreuves tombent à des journées différentes, il y a une journée de plus de compétition, et les relais auront lieu à des moments différents. On ne gérera pas les choses de la même façon.

Une nageuse en pleine ascension

McIntosh connaît une ascension météorique depuis un an. Aux derniers championnats du monde, elle a gagné quatre médailles, dont l’or au 200 m papillon et au 400 m quatre nages. Pendant les essais canadiens il y a moins de quatre mois, elle a brisé deux records du monde et cinq records du monde junior.

Elle a enregistré les temps les plus rapides cette année au 400 m style libre, au 400 m quatre nages et au 200 m papillon. Elle a été la deuxième plus rapide cette saison au 200 m style libre.

Je ne vais pas limiter les attentes, car c’est une jeune femme vraiment talentueuse, organisée et déterminée , a dit John Atkinson, directeur de la haute performance chez Natation Canada.

Elle est bien entraînée à Sarasota avec Brent Arckey. Elle a fait un travail phénoménal cette année en Floride. Elle a un très bon soutien de ses parents. Mon rôle est de travailler avec Brent et Summer, de leur donner ce dont ils ont besoin, mais aussi, de temps à autre, de les laisser faire ce qu’ils ont à faire.

Une des courses les plus attendues dans l’histoire récente de la natation aura lieu lors de la soirée d’ouverture des mondiaux de natation. Il s’agit du 400 m style libre féminin.

Cette épreuve rassemblera McIntosh, l’Américaine Katie Ledecky et l’Australienne Ariarne Titmus, qui ont toutes déjà détenu le record du monde de la distance. C’est McIntosh qui est détentrice de la marque mondiale actuelle.

C’est ce dont notre sport a besoin, dit Arckey. Nous devrions tous être excités. Je sais que Summer l’est.

Pour ce qui est de la pression entourant les mondiaux, Arckey assure que McIntosh est aussi calme et confiante qu’à son habitude.

Elle prend les choses une à la fois. J’aime sa mentalité. C’est juste de la natation. C’est beaucoup de pression, mais c’est juste de la natation et je crois qu’elle réussit à garder un bon équilibre. Ce n’est pas ce qu’elle est, c’est quelque chose qu’elle fait. Je suis fier de travailler avec quelqu’un comme ça.

- Avec les informations de Devin Heroux, de CBC Sports