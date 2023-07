Miami et Lionel Messi à l’unisson avant ses débuts en MLS

La ville de Miami ne cache pas sa joie d'accueillir Lionel Messi, dont la réputation a fait le tour de la Terre. Les magasins, les rues et les maisons se drapent des photos du célèbre no 10.

Mardi, lors de son arrivée à Fort Lauderdale, où est construit le stade de l'Inter Miami, une vingtaine d'amateurs étaient à l'entrée de l'aéroport pour le saluer, avec des pancartes sans équivoque : Nous t'attendions, Messi(e) .

Ils ne l'ont même pas vu.

Si peu d'amateurs étaient à l'aéroport, c'est sans doute que le petit Argentin est arrivé sans s'annoncer, en avion privé.

Des murales apparaissent dans plusieurs quartiers. Il y a en aura bientôt une de 10 mètres de haut qui le représentera embrassant le trophée de la Coupe du monde.

On a créé des produits dérivés en tous genres, et on a fait des ajouts aux menus dans les restaurants : du mojito Messi au sandwich au poulet Messi à la milanaise dont raffole le joueur vedette.

NDLR : L style à la milanaise est traditionnellement constitué de fines tranches de viande trempées dans des oeufs battus, panées de chapelure et légèrement frites.

Lionel Messi devrait commencer le 21 juillet sa carrière en Floride contre l'équipe mexicaine Cruz Azul. Un coup de projecteur inespéré sur la ligue nord-américaine de soccer.

Je suis tellement content que mes enfants puissent le voir jouer, comme j'ai pu voir jouer Diego Maradona , a dit Maximiliano Alvarez, un restaurateur de Miami qui a orné le mur de son établissement d'une très grande affiche de la Puce .

Bien sûr, il faut se faire à l'idée que son passage en MLS à Miami sera probablement le dernier chapitre de sa carrière , a-t-il ajouté.

Contre toute attente, l'attaquant de 36 ans a annoncé le 7 juin qu'il poursuivrait sa carrière à Miami, et non dans les Émirats comme la presse spécialisée le laissait entendre.

Ouvrir en mode plein écran Lionel Messi Photo : afp via getty images / MANAN VATSYAYANA

Sa participation au championnat de la MLS permettra au soccer de se développer aux États-Unis, particulièrement en Floride.

Pour Raul Patino, un Argentin qui est arrivé dans l'État il y a 22 ans, la présence de Messi marque un avant et un après dans l'histoire du soccer aux États-Unis.

C'est un des meilleurs joueurs du monde, au même titre que Pelé ou Maradona. Si dans 10 ans, quand on demandera à un adolescent quel est son sport favori, il répond le soccer, ce sera dû à l'impact de Messi , assure l'homme de 44 ans.

L'Inter Miami FC, dont l'ancien joueur David Beckham est l'un des actionnaires, voit déjà l'impact économique que génère le septuple Ballon d'or.

Dès l'annonce de sa signature, les places les moins chères pour le match du 21 juillet sont passées de 29 à 329 $ sur une plateforme de vente en ligne.

Rappelons que Miami présentera des matchs de la Coupe du monde de 2026, coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Avec les informations de Agence France-Presse et Associated Press