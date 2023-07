Les Canadiennes Leylah Annie Fernandez, Bianca Andreescu et Rebecca Marino participeront à l'Omnium Banque Nationale à Montréal le mois prochain, a confirmé la directrice du tournoi, Valérie Tétreault, jeudi matin.

Fernandez, qui est 95e du monde, sera du tableau principal pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir pris part au tournoi en 2021, année où le tournoi était présenté dans un format réduit en raison de la pandémie de COVID-19.

Pour sa part, Andreescu, la joueuse canadienne la mieux classée, tentera de décrocher un deuxième titre, après celui en 2019 à Toronto.

Quant à Marino, elle tentera de rééditer sa meilleure performance à Montréal, après avoir accédé au troisième tour en 2021.

Par ailleurs, Tennis Canada a confirmé que le Big Three féminin, composé de la no 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, de la 2e, la Bélarusse Aryna Sabalenka, et de la 3e raquette mondiale, la Kazakhe Elena Rybakina, sera dans la métropole québécoise. Aucune d'entre elles n'a encore gagné le tournoi canadien.

Plusieurs anciennes championnes seront également de retour, dont la Danoise Caroline Wozniacki (titrée en 2010), qui a annoncé le 29 juin qu'elle reviendrait au jeu à Montréal après trois ans d'absence. La neuvième raquette mondiale Petra Kvitova (sacrée en 2012) et l'Ukrainienne Elina Svitolina (gagnante en 2017) seront aussi de la partie.

Les organisateurs ont aussi annoncé, il y a quelques jours, qu'ils octroyaient un laissez-passer à l'Américaine Venus Williams, 43 ans, finaliste du tournoi canadien en 2014.

L'Omnium Banque Nationale se tiendra du 4 au 13 août.