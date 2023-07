Le Panama surprend les États-Unis et passe en finale de la Gold Cup

Adalberto Carrasquilla a réussi le but décisif en tirs de barrage, mercredi soir, pour permettre au Panama de vaincre les États-Unis et d’atteindre la finale de la Gold Cup de la CONCACAF.

Le Panama s’est imposé 5-4 aux tirs au but pour dénouer une égalité de 1-1. Il a maintenant rendez-vous en finale avec le Mexique ou la Jamaïque.

Ivan Anderson a marqué son premier but international lors de la neuvième minute du temps supplémentaire, mais Jesus Ferreira a créé l'égalité pour les Américains seulement six minutes plus tard.

C’est la première fois que les États-Unis participaient à deux séances de tirs de barrage dans un même tournoi de la Gold Cup. Ils avaient battu le Canada aux tirs au but dimanche, en quarts de finale.

Mercredi soir, Cristian Roldan a raté sa tentative, ce qui a permis à Carrasquilla de jouer les héros pour son pays.

Le Panama accède à la finale de la Gold Cup pour la troisième fois de son histoire, après s'être incliné contre les États-Unis en 2005 et en 2013.

Les États-Unis, sept fois champions de ce tournoi impliquant des nations de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale pour une première fois depuis 2015, quand ils avaient perdu face à la Jamaïque en demi-finale.