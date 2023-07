Le camp Duclair-Imama, un geste concret pour la diversité au hockey

Quelques semaines après avoir atteint la finale de la Coupe Stanley, Anthony Duclair était de retour sur la glace, mercredi, à Pierrefonds. Cette fois, l’objectif est différent, mais bien plus important : faire avancer la diversité au hockey.

Honnêtement, je suis un peu sous le choc de voir à quel point il y a beaucoup de jeunes Noirs qui jouent au hockey à Montréal , a indiqué le joueur de 27 ans.

Jeune, j’étais le seul Noir sur la glace, et mes parents dans les estrades aussi. Voir autant de Noirs aujourd’hui sur la patinoire, c’est du jamais vu pour moi. J’ai grandi ici, à Pierrefonds, et joué dans cet aréna. Je m’en rappelle comme si c’était hier. Je me mets dans leur situation, et ça aurait été incroyable de participer à un camp comme ça. On veut offrir une expérience aux jeunes où ils apprennent sur le hockey, mais aussi sur la vie.

Ce camp annuel d’une semaine est le premier offert à Montréal par Duclair à travers sa fondation, lancée en janvier avec l’objectif de permettre aux enfants noirs, autochtones et aux personnes de couleur de la Floride et du Québec de jouer au hockey. Près de 60 enfants âgés de 7 à 15 ans et issus de minorités visibles participent à cette initiative chapeautée par Duclair et Bokondji Imama, des Sénateurs d'Ottawa.

L’accès au hockey est plus difficile pour les jeunes issus de la minorité , a ajouté Imama. Non seulement par manque de diversité, mais c’est aussi très cher de pratiquer ce sport. De faciliter l’accessibilité au hockey, de créer quelque chose pour ma communauté, c’est un rêve qui devient réalité.

Ouvrir en mode plein écran Anthony Duclair et Bokondji Imama ont invité 60 jeunes issus de minorités à un camp de hockey organisé à Pierrefonds. Photo : Radio-Canada / Sharon Yonan Renold

Tous les jeunes ont été identifiés et invités par Giovani Saint-Fleurant, cousin d’Anthony Duclair, qui a parcouru les arénas de la région pour rassembler tout ce beau monde. Un projet familial, en quelque sorte, où l’esprit de communauté est formé par un amour du hockey, et une envie de contribuer patins aux pieds.

Un camp comme celui-là, ça n’existait pas il y a 10-15 ans , a révélé Imama. De voir des jeunes se sentir confortables dans un environnement de hockey, c’est vraiment un signe positif, un indicateur que les choses changent.

Il reste beaucoup de travail à faire , a rappelé Duclair. Avoir des joueurs actifs qui prennent le temps de venir dans leur communauté, de faire du travail comme ça, c’est là que le travail se fait.

C’est bien beau d’avoir des ''headlines'' dans la LNH, mais il faut faire du travail. Boko et moi, on prend ça vraiment à cœur. On ne veut pas seulement parler, on veut prendre des actions.

Agir, sans chercher les grands titres

Cette remarque de Duclair n’est pas anodine. Une semaine plus tôt, le 5 juillet, l’Alliance pour la diversité dans le hockey publiait un communiqué cinglant en réponse à la création, par la LNH, d’un nouveau comité de lutte contre le racisme… auquel aucun des joueurs de l’Alliance, dont fait partie Duclair, n’a été invité à participer.

Publicité

Aucun, après 3 ans d’efforts, sans soutien de la LNH.

De quoi expliquer le sentiment, partagé dans le communiqué de l’Alliance, que la LNH est en retard à la danse , que son initiative est louable en apparence, mais risible face au travail accompli — en bref, que derrière les mots se cachent peu d’efforts, si ce n'est que pour s'approprier de manière cynique cette mission importante.

J’appuie la déclaration, ce sont tous mes frères à l'Alliance , a assuré Duclair. On n’a pas eu de retour de la LNH depuis notre création. J’espère qu’un jour on va pouvoir travailler ensemble. En attendant, on fait notre travail, on essaie de faire grandir notre sport en étant sur le terrain, et on va continuer à faire ça.

Qu’il y ait des mécontentements entre les deux parties, c’est dommage. Je pense qu’ils auraient un plus grand impact s’ils travaillaient ensemble.

Ouvrir en mode plein écran Bokondji Imama. Photo : Radio-Canada

Quand on parle de faire grandir le sport, tout le monde peut y contribuer , a nuancé Imama. C’est sûr que personnellement, avec mon histoire, avec ma couleur de peau, j’ai une responsabilité supplémentaire. C’est ce que je veux faire : apporter ma contribution comme je peux, autant pendant ma carrière qu’à la retraite.

En 3 ans, l’Alliance a rejoint plein de familles et d’enfants pour les ramener dans le hockey , a conclu Duclair. Le hockey est pour tous, c’est le message qu’on veut mettre de l'avant. Les jeunes sont influençables. Ça commence avec eux, en leur envoyant le message tôt.

Mais aussi en chaussant les patins avec eux.