L’attaque des Alouettes ne panique pas

Les Alouettes de Montréal ont accordé sept sacs du quart aux Lions de la Colombie-Britannique dans une défaite de 35-19, dimanche, et sont déjà en voie d’établir un triste record d’équipe à ce chapitre. Cependant, à s’en fier aux principaux intéressés, cette contre-performance ne rend pas justice au travail accompli.

Je pense qu’on devient meilleurs de match en match, a soutenu le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage. C’est sûr qu’on veut en faire plus que les statistiques qui commencent à paraître. On veut qu’il y ait moins de sacs accordés et plus de verges par la course. Mais [à la lumière des] bandes vidéo, il y a de l’amélioration à chaque match. On veut continuer de bâtir là-dessus et devenir meilleurs chaque semaine.

À sa première saison avec la formation montréalaise, le quart-arrière Cody Fajardo a maintenant été envoyé au sol par les défenses adverses 22 fois en quatre matchs. S’ils maintiennent un tel rythme jusqu’à la fin de la saison, les Alouettes auront concédé 99 sacs du quart, le plus grand total de leur histoire et seulement cinq de moins que le plus grand total de l’histoire de la LCF.

Ce n’est vraiment pas une belle statistique, a avoué le garde Kristian Matte. On a une fierté lorsqu’il est question de ces chiffres. On n’est pas contents. On veut s'améliorer toutes les semaines, mais on voit qu’on n’est pas loin.

La protection du quart-arrière, ce n’est pas juste la ligne offensive, c’est tout le monde ensemble. Ce sont les cinq gars en avant, le porteur de ballon, le quart-arrière, les receveurs qui sont capables de se démarquer… Il faut simplement avoir une chimie tout le monde ensemble.

C’est donc en groupe qu’ils continuent de chercher des solutions à un problème qui pourrait refaire surface face aux Argonauts, en ville vendredi pour une première fois après leur victoire au championnat de l’automne dernier.

La troupe de Ryan Dinwiddie est la seule équipe de la LCF invaincue cette saison (3-0). Elle a provoqué 13 revirements et n’en a commis que quatre. Nul besoin de préciser qu’il s’agit d’un défi de taille pour les Montréalais, qui veulent freiner une séquence de deux défaites.

C’est une équipe défensive à grand risque et grand retour sur investissement. Ils sont capables d’accomplir de belles choses sur le terrain en prenant beaucoup de risques stratégiques , a expliqué l’entraîneur de la ligne offensive des Alouettes, Luc Brodeur-Jourdain.

Pour nous, le défi est de garder le match serré le plus longtemps possible. On doit prendre l’avance rapidement, car c’est dans ce contexte que les défensives jouent sur les talons et que nous pouvons nous exprimer.

Contre les Argonauts, les Alouettes espèrent pouvoir miser sur une plus grande contribution de leur attaque en premier essai, mais surtout de leurs porteurs de ballon. Même si William Stanback est en santé, l’équipe n’a en moyenne que 83 verges par match par la voie terrestre depuis le début de la saison. Seules deux des huit autres équipes du circuit font pire à ce chapitre cette saison.

Et comble de malheur, les hommes en bleu et blanc qui se dresseront devant eux vendredi concèdent moins de 58 verges au sol à leurs adversaires depuis le début de la campagne.