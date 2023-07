Crise majeure au club CAMO natation

L’un des plus grands sinon le plus grand club de natation de la province nage en eaux troubles.

Depuis le début du mois de juillet, le contrat de l’entraîneur-chef du club CAMO natation, Greg Arkhurst, n’a pas été renouvelé et tous les membres du conseil d’administration ont démissionné. Entretemps, trois autres entraîneurs avaient remis leur démission, en appui à Arkhurst, avant de revenir sur leur décision.

La tempête est si forte que la Fédération de natation du Québec a demandé et organisé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire jeudi soir pour élire un nouveau conseil d’administration, première étape à la possible mise sous tutelle du club.

Devant tous les départs, j’ai dit aux membres restants du conseil d’administration qu’ils n’avaient plus la légitimité pour faire leur travail et qu’ils avaient besoin de se faire confirmer un mandat en élections, explique Francis Ménard, directeur général de la Fédération de natation du Québec (FNQ). Le nouveau C. A. pourra ensuite mettre le club sous tutelle si telle est leur intention et nous les aiderons à embaucher un administrateur indépendant.

Les tensions entre le C. A. et les entraîneurs sont particulièrement vives depuis le mois d’avril. En fait, elles ont été exacerbées par le dépôt d’un rapport de l’Officier des plaintes, qui a pour mission de recevoir et traiter les plaintes d’abus et de harcèlement provenant du milieu du sport québécois.

Le processus est confidentiel, mais Radio-Canada Sports a appris qu’au moins une plainte visait l’entraîneur-chef Greg Arkhurst. La nature précise de la plainte est inconnue, mais l'entraîneur a reçu une diversité de sanctions, dont une suspension de deux semaines.

Entraîneur reconnu, il a été élu au conseil d’administration de la Fédération de natation du Québec en 2017. Il a toutefois quitté ses fonctions en février 2023. Son départ ne serait pas lié aux démarches de l’Officier des plaintes.

Au Japon avec l’équipe nationale

Il n’a pas été possible de joindre Arkhurst. Ancien nageur olympique pour la Côte d’Ivoire, il est actuellement au Japon avec l’équipe canadienne pour les Championnats du monde. Il accompagne notamment deux nageuses du club CAMO, Katerine Savard et Marie-Sophie Harvey.

L'entraîneur Greg Arkhurst entouré de ses nageuses Katerine Savard et Marie-Sophie Harvey Photo : Courtoisie : Facebook / Camo

Par courriel, un représentant de Natation Canada a répondu que le statut de Greg comme entraîneur était en règle au moment des essais canadiens de natation (à la fin mars) et que le comité de sélection l’avait choisi au mérite, en se basant sur les performances de ses athlètes.

Nous comprenons qu’un processus a été mis en place avec la Fédération de natation du Québec avec la responsable des plaintes. La FNQ a respecté le processus et a pris les mesures qui s’imposaient. Greg est membre de l’équipe d'entraîneurs de l’équipe canadienne depuis 2021 et voyage aujourd’hui en tant qu’entraîneur en règle.

Selvin Cortez était le président du conseil d’administration de CAMO natation jusqu’à sa démission récente. Il confirme le conflit qui opposait certains membres du C. A. à l’entraîneur-chef, mais affirme que le rapport de l’Officier des plaintes n’a pas mené directement au non-renouvellement du contrat de Greg Arkhurst.

Ce serait plutôt ses carences administratives et communicationnelles.

On ne voulait pas le congédier, au contraire, mais on voulait qu’il cède son poste d’entraîneur-chef pour se concentrer sur son groupe de 10 athlètes, dont Katerine Savard et Marie-Sophie Harvey, avec qui ça va très bien, explique Selvin Cortez. On enlevait les responsabilités administratives de son assiette et il conservait le même salaire. Il m’a répondu que je n’étais pas son patron et qu’il ne reconnaissait pas l’autorité du C. A.

Si je me fie à ce que j’entends, comme entraîneur, il est excellent, mais il manque de compétences en communication et en gestion des ressources humaines, ajoute Cortez. Il avait un langage inapproprié avec moi, notamment.

Le conseil d’administration a sondé l’intérêt de Claude St-Jean, aussi entraîneur au sein du club CAMO, de devenir l’entraîneur-chef du club, un poste qu’il a occupé pendant de nombreuses années. St-Jean a refusé et a aussi remis sa démission en pleine rencontre avec le C. A. la semaine dernière, avant de se raviser après la démission des membres du conseil.

Il m’avait pourtant témoigné son appui, donc sa démission en pleine réunion a eu l’effet d’une bombe, raconte Selvin Cortez. Les émotions étaient si vives que j’ai pleuré devant tout le monde. Dans sa lettre de démission, il dénonçait le fait que la vision du C. A. n’était pas compatible avec les valeurs du club. Nous, tout ce qu’on voulait, c’était d’avoir une bonne gouvernance et de la transparence. On a manqué de temps pour accomplir ce mandat.

Claude St-Jean confirme la version du président démissionnaire. Il comprend que celui-ci ait pu se sentir trahi.

Il m’avait dit de ne pas démissionner sans leur en parler avant, explique l’entraîneur. Dans la situation dans laquelle on était, je n’avais pas à montrer mes couleurs. Je l’ai fait en soutien à Greg.

St-Jean connaît Greg Arkhurst depuis de nombreuses années. St-Jean a d’abord été son entraîneur avant d’en faire son adjoint. Les deux travaillent ensemble depuis une douzaine d’années.

Sa confiance envers son ancien protégé n’est pas ébranlée par le rapport de l’Officier des plaintes.

Je suis un peu au courant du dossier et je ne suis pas ébranlé, a dit St-Jean en rappelant que les informations étaient confidentielles. C’est quelqu’un de très honnête et qui s’intéresse à tout le monde. La porte de son bureau était toujours ouverte pour les athlètes et les parents. Je pense que le C. A. l’a un peu poussé à bout.

Lien de confiance brisé

Le lien de confiance était bel et bien brisé entre le C. A. de CAMO natation et son entraîneur-chef. Francis Ménard, de la Fédération de natation du Québec, aurait préféré que la crise ne prenne pas autant d’ampleur.

CAMO avait un jeune C. A. qui voulait apporter des changements légitimes à la gouvernance du club, mais c’était peut-être trop rapide en année préolympique et pour Greg, c’était beaucoup, explique le directeur général. J’ai conseillé au C. A. de stabiliser la situation et d’ensuite de se faire accompagner vers un changement de gouvernance.

Quel était le plan pour remplacer Greg Arkhurst? Je n’ai pas eu de réponse de leur part et dans une année préolympique, c’est inacceptable. Peu importe ce qu’a fait Greg, la démarche était-elle réfléchie par les bonnes personnes au bon moment? Peut-être pas.

Le club CAMO n’est pas à l'abri d’un C. A. qui change rapidement et qui perd ses connaissances historiques.

Ménard dit ne pas prendre position dans le conflit.

C’est une situation explosive et ça fait deux mois qu’on est là-dedans, explique le DG. Je veux éviter les mauvais liens qui entachent la réputation de quelqu’un qui ne le mérite pas pour envenimer la situation. Si le club juge que Greg Arkhurst ne peut pas rester, c’est correct, mais je leur conseille de le faire en respect des règles du travail.

D’ailleurs, Arkhurst a fait appel à une avocate pour contester le non-renouvellement de son contrat.

L'entraîneur de natation Greg Arkhurst Photo : Club Camo natation

Le président démissionnaire du C. A., Selvin Cortez, affirme ne pas avoir été suffisamment soutenu par la Fédération de natation du Québec au cours de son mandat.

Depuis nos démissions, le directeur général m’a appelé tous les jours. C’est le genre de soutien que j’aurais aimé recevoir durant le processus. C’est la vie. On a été mis au courant d’une sanction et la FNQ nous a demandé de mettre en place certaines mesures pour encadrer l’entraîneur-chef et s’assurer que ce qu’on lui reproche ne se reproduise plus.

Mais on ne savait pas ce qui lui était reproché précisément et on n’a jamais obtenu de réponse, ajoute-t-il. On voulait savoir quoi surveiller, quelle était la conduite inappropriée.

Le directeur général de la FNQ explique qu’il avait les mains liées et qu’il n’avait pas l’autorisation de l’Officier de plaintes de dévoiler les détails du dossier.

Il y a un rapport qui est strictement confidentiel, confie Ménard. Seuls la partie plaignante, Greg Arkhurst et le C. A. de la Fédération de natation du Québec peuvent connaître les détails. Ce sont les règles de l'Officier des plaintes.

Francis Ménard espère que l’assemblée générale extraordinaire de jeudi pourra ramener un peu de stabilité dans ce club phare de la natation québécoise.

Je veux surtout protéger les 10 athlètes du groupe élite, précise Ménard. Ce sont des athlètes qui ont des chances de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques ou les suivants. J’ai proposé que le club renouvelle le contrat de l’entraîneur pour un an et que s’il ne satisfait pas les conditions après l’année, la fin du contrat sera mieux justifiée.

L’entraîneur Claude St-Jean, lui, espère simplement que le prochain C. A. sera composé de membres et de parents qui travailleront pour le bien-être du club et des nageurs, en respect avec la mission du club.

Le dernier C. A. n’a pas été en poste assez longtemps pour nous prouver qu’il voulait travailler pour la mission du club , analyse St-Jean, qui assistera à l’assemblée.

Le président et plusieurs membres démissionnaires, eux, n’ont pas l’intention de présenter leur candidature jeudi soir.