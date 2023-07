Le poids lourd Arslanbek Makhmudov peut-il aspirer à un titre mondial avec sa seule puissance brute? Son entraîneur Marc Ramsay aborde la question.

Le 1er juillet dernier, le poids lourd a encore une fois pu compter sur son énorme force de frappe pour récolter une autre victoire expéditive, à Toledo en Ohio, face au Nigérian Raphael Akpejiori.

En quelques coups de massue, Makhmudov (17-0, 16 K.-O.) a imposé sa loi contre un adversaire jusque-là invaincu en 15 combats. Certes le résultat final parle de lui-même, mais du point de vue pugilistique, le combat en a laissé plusieurs, dont je suis, sur leur appétit.

Pendant le round et demi qu’a duré l’affrontement, en voyant Makhmudov lâcher des bombes pas toujours précises, en constatant à quel point le duel a été ponctué d’accrochages incessants que l’arbitre a tenté au mieux de limiter, on pouvait se demander comment notre gentil colosse se débrouillerait devant les vraies étoiles de la catégorie.

Il cogne fort c’est sûr. Mais cela suffirait-il en affrontant les Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Daniel Dubois ou Deontay Wilder?

Selon son entraîneur Marc Ramsay, il ne faut pas douter de la valeur du Lion .

C’est vrai que le combat contre Akpejiori s’est déroulé assez rapidement. Il n’y a pas beaucoup à analyser. Tellement, que si on avait eu 10 secondes de plus à la fin du premier round, ça se serait terminé là , a d’abord indiqué Ramsay joint par Radio-Canada Sports.

On avait là deux gars avec sensiblement le même profil. Deux boxeurs avec de grosses mains droites qui n’avaient pas encore connu la défaite. Arslanbek était satisfait de la victoire, mais quand même assez critique de sa performance.

Quand la question lui est posée à savoir s’il était satisfait de ce qu’il avait vu d’un point de vue technique de la part de son protégé, Ramsay y est allé d’une réponse mi-figue mi-raisin.

Oui et non. On est passé à l’action très rapidement dans ce combat. Arslanbek est reconnu pour sa force de frappe et son physique et pas pour son côté technique. C’est sûr que l’on essaie de développer ça, mais ça ne sera jamais sa force suprême. J’aurais aimé une approche plus calculée, mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé , a reconnu Ramsay quelques jours après la première prestation de Makhmudov en sol américain.

Quand on lui fait remarquer que ceux qui détiennent les ceintures mondiales (Fury et Usyk essentiellement) peuvent non seulement cogner avec puissance, mais qu’ils sont aussi capables de bien bouger dans un ring, Ramsay vante encore la qualité primaire de Makhmudov.

C’est vrai qu’ils sont un peu plus tactiques en défensive, mais personne dans cette catégorie ne cogne aussi fort que Makhmudov. Deuxièmement, si on les affronte en essayant de jouer le jab et la finesse, on n’y arrivera pas. Il va falloir être le mieux préparé possible , a-t-il renchéri.

On travaille toujours techniquement et physiquement sur ce projet-là (d’aller se battre en championnat du monde). En même temps, le jour où ça arrivera, il va falloir imposer ce qu’Arslanbek est. C’est aussi simple que ça. Si on joue le même jeu qu’eux, on va finir deuxièmes.

En résumé, dans le clan Makhmudov on est prêt à vivre ou à mourir par l’épée, tout en essayant d’améliorer sa technique sans dénaturer le boxeur qu’il est.

Il sera donc intéressant de voir ce qu’Eye of the Tiger et son partenaire américain Top Rank pourront lui dénicher comme défi à relever pour sa prochaine sortie.