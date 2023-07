Même privé de Mathieu van der Poel, son poisson-pilote de luxe distancé dans le final, Philipsen a triomphé avec une marge confortable devant le Néerlandais Dylan Groenewegen et l'Allemand Phil Bauhaus.

Détenteur du maillot vert à l’issue de la quatrième étape, Philipsen avait déjà levé les bras à Bayonne, Nogaro et Bordeaux.

C'est un Tour incroyable pour moi. Tout fonctionne comme sur des roulettes, je suis content de ma forme et j'ai réussi à déjouer les pièges dans le final , a dit le vainqueur.

Jasper Philipsen a remporté 4 des 5 arrivées au sprint massif. Photo : AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Oui, je peux aussi gagner sans Mathieu. Il facilite les choses pour moi. Là, j'ai dû trouver la bonne roue. J'ai pris celle de Groenewegen, c'est lui qui a lancé. C'était parfait , a-t-il ajouté.

Le Danois Jonas Vingegaard, 18e, a gardé le maillot jaune à l'issue d'une journée tranquille de 180 km pour les favoris à la veille d'une nouvelle étape de saute-moutons jeudi dans le Beaujolais.

Le peloton est arrivé groupé dans les rues de Moulins détrempées par l'orage.

Trois hommes, Andrey Amador, Matis Louvel et Daniel Oss, ont animé la journée en partant à l'avant. Oss, dernier rescapé, a été repris à 13 km de l'arrivée après 161 km d'échappée.

Hugo Houle, 67e, a rallié l’arrivée dans le groupe maillot jaune, avec un retard de sept secondes sur les sprinteurs.

Ses compatriotes d’Israël-Premier Tech, Guillaume Boivin et Michael Woods, se sont pointés respectivement 28 et 53 secondes plus tard, bon pour les 81e et 113e rangs.

Au classement général, Woods est toujours 27e, à 30 min 41 s du meneur, tandis que Houle (+1:32:14) et Boivin (+2:04:09) figurent aux 82e et 127e échelons.