Alcaraz et Medvedev passent au carré d’as

Si Carlos Alcaraz (no 1) n'a pas trop sué face à Holger Rune (no 4) , Daniil Medvedev (no 3) a puisé dans ses dernières ressources pour résister à l'assaut lancé contre lui par l'Américain Christopher Eubanks, 43e raquette mondiale.

L'Espagnol de 20 ans s'est qualifié, mercredi, pour sa première demi-finale à Wimbledon avec une victoire de 7-6 (7/3), 6-4 et 6-4 sur le Danois au bout d'une séance de 2 h 20 min.

Le match a été très difficile, j'étais très nerveux au début, de jouer un quart à Wimbledon et en plus contre Rune , a-t-il dit.

Il affrontera vendredi le Russe pour une place en finale, sa deuxième en grand chelem après celle remportée l'an dernier aux Internationaux des États-Unis.

C'était dur de jouer contre Rune. Mais quand on entre sur le court, il n'y a plus d'ami. Il faut être concentré sur soi et je pense y être très bien parvenu , a ajouté Alcaraz.

Dans les deuxième et troisième manches, je me suis fait plaisir. Gagner le premier et hurler vamos m'a vraiment libéré pour jouer à mon meilleur niveau , a-t-il souligné, sans vouloir trop s'étendre sur son prochain adversaire.

Le gazon convient bien à son jeu. Mais on ne joue pas tous les ans des demi-finales à Wimbledon, donc je vais d'abord en profiter et je préparerai le match quand on en sera plus près , a-t-il déclaré.

Les demi-finales des hommes sont toutes les deux programmées vendredi.

Alcaraz a ainsi remporté le premier quart de finale disputé à l'All England Club entre deux joueurs de moins de 21 ans dans l'ère Open (depuis 1968). Il devient également le plus jeune joueur à atteindre les demi-finales à Londres depuis Novak Djokovic en 2007 (20 ans également, mais quelques jours de moins que lui : le Serbe est né le 22 mai et Alcaraz le 5 mai).

Ouvrir en mode plein écran Daniil Medvedev a su se relever au bon moment. Photo : Getty Images / Shaun Botterill

Pas de marge de manoeuvre

Alcaraz comme Rune ont été extrêmement solides sur leurs mises en jeu, si bien que les balles de bris ont été très rares : trois pour l'Espagnol qui en a concrétisé deux, et une seule pour le Danois que son adversaire a sauvée.

Au bout du compte, Alcaraz a donc mené la partie sans trop de frayeurs, enchaînant une cinquième victoire d'affilée sur gazon après son titre au Queen's. Dans la première manche, seul Rune s'est procuré une balle de bris, dès le tout premier jeu, mais sans parvenir à la transformer.

Les deux joueurs en sont arrivés au jeu décisif où, à partir de 3-3, l'Espagnol a aligné quatre points pour empocher la manche.

Dans la seconde, les deux joueurs ont tranquillement conservé leur service jusqu'au neuvième jeu où, sur un smash complètement manqué, Rune a offert à Alcaraz sa première balle de bris. L'Espagnol a saisi l'occasion d'un retour gagnant du revers qui a fait s'élever un nuage de craie en touchant la ligne. Dans la foulée, il a servi à 5-4 pour se détacher deux manches à zéro.

La troisième a été à l'image de la précédente : Alcaraz a réussi le seul bris, cette fois pour mener 3-2. Il a ensuite eu une première balle de match sur le service de Rune à 5-3, mais le Danois a résisté, obligeant l'Espagnol à servir pour le match.

Ce qu'il a fait avec autorité. Il a rapidement mené 40-0 et conclu à sa troisième balle de match du jeu final, la quatrième au total, en profitant d'un retour trop long de Rune.

La fin du rêve pour Eubanks

Quelques minutes plus tôt sur le court no 1, mené deux manches à une par Christopher Eubanks, 43e raquette mondiale, Daniil Medvedev (no 3) a fini par renverser la vapeur pour gagner 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7/4) et 6-1 pour se qualifier pour sa première demi-finale à Wimbledon.

Au terme d'un combat de tout juste trois heures, l'Américain de 27 ans, qui n'avait jamais franchi un tour en grand chelem dans sa carrière, a fait un signe en forme de cœur avec ses mains à destination du public en sortant sous une ovation méritée.

Ouvrir en mode plein écran Christopher Eubanks n'a pu cacher sa frustration. Photo : Getty Images / Mike Hewitt

Devenu son chouchou grâce à son jeu flamboyant, le longiligne joueur (2,01 m pour 81 kg - 6 pi 8 po et 178 lb) a frôlé un deuxième exploit consécutif après avoir sorti Stefanos Tsitsipas (no 5) en cinq manches tout aussi échevelées.

Les deux joueurs ont offert un spectacle incroyable aux spectateurs avec un vrai match de tennis sur gazon où la prise de risque était assumée des deux côtés et la réussite au rendez-vous avec 45 as plus 81 coups gagnants.

Il suffit de jeter un œil aux statistiques de Medvedev pour se rendre compte du niveau nécessaire pour éliminer l'Américain. En première manche, le Russe n'a commis qu'une seule faute directe, contre onze pour son adversaire et même sur le match, son total de 13 fautes directes reste remarquablement faible.

Eubanks, de son côté, avec 11 fautes directes sur la seule première manche et seulement 46 % des points remportés (6/13) quand il montait au filet, a été bien loin de ses standards.

Mais les choses se sont progressivement mises en place lors des deuxième et troisième manches, avec, respectivement, 67 % (10/15) et 73 % (11/15) de réussite à la volée, et un ratio coups gagnants fautes directes largement positif, lui permettant de virer en tête.

Après la première manche, j'aurais voulu en éviter une cinquième, mais à la fin du troisième, j'espérais bien qu'on le jouerait , a plaisanté le Russe après le match.

Il y a un moment du match où j'ai un peu perdu mon jeu, et il jouait si bien, mais à partir de la quatrième manche, j'ai réussi à remonter progressivement et ça m'a redonné de la force.

La quatrième manche a été le tournant, Medvedev remportant cinq jeux blancs sur ses six mises en jeu et claquant dix as.

Eubanks, qui avait jusque-là remporté les cinq jeux décisifs qu'il avait disputés, commençait à peiner physiquement alors que Medvedev avait bénéficié de l'abandon de Jiri Leheck (37e) après deux manches.

Battu 7-4 dans le jeu décisif, Eubanks a perdu son service sur un jeu blanc en ouverture de la manche ultime, puis une deuxième fois pour se retrouver en retard 0-4. Quand il est revenu à 4-1, évitant un 6-0 qui aurait été cruel et immérité, il a levé une dernière fois le poing au ciel avec un sourire.